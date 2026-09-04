Забудьте о леопарде: новый животный принт стал хитом осени

Анималистические мотивы вновь остаются среди заметных тенденций нового сезона, однако осенью 2026 года привычный леопардовый принт уходит на второй план. На смену ему приходит принт с небольшими светлыми пятнами на коричневом, бежевом и кремовом фоне.

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Стилисты из myself.de подчеркнули, что в отличие от многих других анималистических узоров, он выглядит сдержанно и легко вписывается в повседневный гардероб. Благодаря естественной палитре и универсальности такой принт может стать одним из самых удобных способов обновить осенние образы.

Олений принт

Новый тренд напоминает леопардовый узор лишь издалека. При более внимательном рассмотрении пятна выглядят мельче и нежнее, а общая палитра тяготеет к естественным оттенкам коричневого, бежевого, кремового и молочного. Именно эта мягкость делает принт менее дерзким и позволяет использовать его даже в сдержанных образах.

Узор особенно уместно смотрится на стыке лета и осени. Теплые натуральные цвета уже придают образу сезонное настроение, но при этом не делают его слишком темным или тяжелым. Принт хорошо сочетается с базовыми вещами черного, белого, кремового, бежевого и коричневого цветов, а также с денимом.

Как носить модный принт осенью

Самый простой способ добавить тренд в гардероб – выбрать только одну вещь с характерным узором. Это может быть юбка или брюки с принтом, которые стоит дополнить однотонной футболкой, рубашкой или топом. Для завершения образа подойдут кроссовки, балетки или сандалии, если позволяет погода.

Еще более сдержанный вариант – сочетать принт с джинсами. Например, сумка, ремень или легкое пальто с таким узором могут стать акцентной деталью в сочетании с классическим синим денимом. Осенью этот принт легко адаптировать к более прохладной погоде: юбку можно носить с черным свитером и сапогами, а сверху надеть кожаную куртку или длинное пальто.

Если анималистические мотивы кажутся вам слишком смелыми, стилисты советуют начинать именно с небольших деталей. Балетки, сумка, шарф или ремень с принтом помогут добавить модный акцент, не перегружая весь наряд. Такой подход позволяет постепенно привыкнуть к новому тренду и понять, насколько он подходит вашему стилю.

Осенью олений принт не нужно откладывать до следующего теплого сезона – напротив, его естественная цветовая гамма прекрасно соответствует атмосфере этого времени года. Коричневые, кремовые и бежевые оттенки гармонично смотрятся с трикотажем, пальто, джинсами и кожаными вещами, а для более выразительного образа их можно дополнить бордовым или темно-серым.

В результате этот трендовый узор легко переходит из летнего гардероба в осенний и остается актуальным на протяжении всего сезона.

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