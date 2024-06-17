Хит лета 2024. Как выглядит любимый маникюр звезд – глазированный френч

В начале 2024 года масляно-желтый был провозглашен оттенком сезона весна-лето. Можно было часто увидеть не только в фэшн-трендах, но и на ногтях знаменитостей. Однако глазированные желтые ногти стали новинкой этого лета.

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Цвет привлек внимание всемирно известных дизайнеров Loewe, Zimmermann и Givenchy, представивших этот оттенок в своих последних коллекциях, пишет Glamour. Тем временем масляный оттенок стал символом It-girls (англ. – тех самых девушек), которые ищут более мягкий взгляд на яркий блонд. Среди них София Ричи Грейндж, Бейонсе и Сабрина Карпентер.

Как выглядит глазированно-масляный тренч

Для того чтобы достичь желаемого результата, нужно соединить три тенденции – французский мани, цвет сливочного масла и глазированный эффект. Дизайн может быть разным – длинные, короткие, закругленные, заостренные, миндалевидные модели с узкими линиями френча или массивными кончиками 90-х, поэтому есть много способов персонализировать тренд под себя.

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