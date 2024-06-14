Маникюр на пляже. 5 модных дизайнов, которые захочется повторить

Возможно, вы уже забронировали билет и упаковали свой чемодан, полный модной пляжной одежды. Возможно, вы даже научились делать пляжные волны на своих волосах, чтобы идеально вписаться в тропическую атмосферу. Но остается один вопрос: что делать с маникюром?

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Классический французский маникюр на лето – это всегда хорошая идея, но если вы хотите более оригинального дизайна, прекрасным вдохновением станет пляж. Есть бесчисленное количество способов перенести красоту и покой морского побережья на ваши ногти, пишет Women.

Минималистичные линии

Вместо того, чтобы тратить часы на рисование хитроумных ракушек и пальм, зафиксируйте летнюю атмосферу с помощью цветовой палитры пляжной тематики. Нарисуйте волнистую линию темним оттенком синего на кончике. Под ним добавьте чуть более светлый лак, следом – нарисуйте одну желтую или оранжевую линию поближе к кутикуле, которая будет символизировать песок.

Тропический дизайн с цветами

Ничто так не переносит на берег острова, как тропические цветы. Сделайте оригинальный французский маникюр с помощью синих и голубых оттенков. Затем, нарисуйте на вершине цветы, похожие на гибискус.

Реалистичный пляж

Вы можете прибегнуть к экспериментам, нарисовав настоящий пляж на своих ногтях. Начните с песчано-бежевого цвета на кончиках и, приближаясь к кутикуле, переходите к темно-синему. Для дополнительной креативности нанесите белоснежный лак, чтоб изобразить гребни волн.

Пляжный блеск

Для маникюра, сияющего, как отблеск солнца в океане, идеально подойдут бирюзовые камешки. Несмотря на то, что это один из самых гламурных образов в списке, он является одним из самых простых способов создать пляжную картину. Самое приятное то, что есть так много способов персонализировать этот дизайн.

Хромированный летний мани

Хром – один из популярных трендов маникюра в этом году. Так почему бы не соединить их с пляжным дизайном для идеального модного образа? Попробуйте эффект омбре с синим оттенком. Маленькие аксессуары, например стразы, придадут блеска.

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