Горячий тренд осени: какой маникюр будет в моде

Осень обещает принести новые интересные тенденции в маникюр, и на этот раз в центре внимания окажутся анималистические мотивы. После популярности дизайнов, вдохновленных окрасом олененка, модницы обращают внимание на ещё один необычный принт.

Видео дня

Так называемые "коровьи ногти" могут стать одним из главных трендов предстоящего сезона, отмечают эксперты из myself.de. Особенно актуален этот дизайн будет в мягкой осенней палитре из коричневых, карамельных и кремовых оттенков.

Коровья расцветка станет одним из главных трендов

Анималистические принты продолжают удерживать позиции среди популярных направлений нейл-арта. Если раньше модницы экспериментировали с рисунками, напоминающими окрас олененка, то осенью на первый план выходит дизайн, вдохновленный характерными пятнами коровьей шерсти.

Название такого маникюра довольно точно описывает его особенность – на ногтях создают хаотичные пятна различной формы и размера. Однако осенью 2026 года классическое сочетание черного и белого уступит место гораздо более теплой цветовой гамме.

В тренде будут коньячные, шоколадные, карамельные и другие коричневые оттенки, которые будут сочетаться с молочными, кремовыми, бежевыми или нюдовыми цветами. Благодаря такой палитре необычный принт выглядит мягче и гармонично вписывается в осеннюю эстетику.

С какими цветами сочетать модный дизайн

Главное преимущество такого маникюра заключается в его универсальности. Теплые коричневые и коньячные оттенки хорошо дополняют традиционную осеннюю палитру.

Такой дизайн можно сочетать с:

бежевым,

бордовым,

темно-коричневым,

кремовым,

хаки.

В то же время даже небольшие пятна на ногтях способны сделать маникюр заметным акцентом и добавить интересную деталь к сдержанному образу.

Тем, кто не готов сразу экспериментировать со всеми десятью ногтями, стилисты советуют попробовать более сдержанный вариант. Достаточно украсить характерным принтом один или два акцентных ногтя, а для остальных выбрать однотонное покрытие кремового, нюдового или коричневого цвета.

Как сделать "коровью маникюр" дома

Повторить популярный дизайн можно самостоятельно.

Сначала на ноготь нужно нанести базовое покрытие, а затем выбрать светлый основной цвет – кремовый, бежевый или нюдовый. Когда покрытие полностью высохнет, можно приступать к созданию узора. С помощью тонкой кисточки для нейл-арта на поверхность ногтя наносят небольшие пятна коричневого цвета. Идеально ровных форм придерживаться не нужно. Наоборот, пятна могут быть круглыми, вытянутыми, асимметричными или немного неровными – именно такая небрежность сделает дизайн более похожим на естественный узор. В завершение маникюр покрывают топом. Он поможет выровнять поверхность, придаст дизайну блеск и защитит рисунок от быстрого стирания.

"Коровьи когти" могут стать одним из самых интересных способов разнообразить осенний маникюр в 2026 году. Теплая цветовая гамма делает этот смелый принт универсальным, а различные варианты нанесения позволяют адаптировать тренд как для поклонниц яркого нейл-арта, так и для тех, кто предпочитает сдержанные дизайны.

OBOZ.UA также предлагает варианты трендового педикюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.