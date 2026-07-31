Какой педикюр выглядит ухоженно даже через месяц: удачный цвет

Ухоженный педикюр – важная деталь летнего образа, особенно во время отпуска, когда не всегда есть возможность обновить покрытие. Именно поэтому многие выбирают оттенки, которые сохраняют аккуратный вид даже через несколько недель после нанесения.

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Лучше всего с этой задачей справляются светлые и естественные цвета, которые гармонично сочетаются с натуральным оттенком ногтей. В myself.de объясняют, что такие оттенки не только выглядят элегантно, но и помогают скрыть мелкие недостатки, благодаря чему педикюр дольше сохраняет свежий вид.

Нюдовый педикюр

Нюдовые оттенки уже давно остаются одним из самых практичных вариантов для педикюра. Они удачно сочетаются как с загорелой, так и со светлой кожей, поэтому уместны в течение всего летнего сезона.

Поскольку нюдовый лак максимально приближен к естественному цвету ногтей, небольшие сколы и отростки почти не бросаются в глаза. Именно поэтому такой педикюр может выглядеть аккуратно даже через несколько недель после процедуры.

Нюд с французскими кончиками

Французский педикюр снова вернулся в модные тенденции, но в обновленном исполнении. Вместо контрастной белой линии всё чаще используют нежную нюдовую или розовую основу с тонким светлым кончиком.

Такой дизайн выглядит сдержанно, изящно и в то же время современно. Кроме того, естественная цветовая гамма хорошо маскирует изменения, которые появляются со временем, поэтому педикюр дольше сохраняет аккуратный вид.

Молочно-белый педикюр

Молочно-белый цвет уже несколько сезонов подряд остается одним из самых популярных вариантов для педикюра. Он освежает образ, подчеркивает загар и легко сочетается с любой летней обувью.

В отличие от насыщенного белого, молочный оттенок выглядит более мягко. Благодаря полупрозрачному покрытию мелкие дефекты и сколы менее заметны, что позволяет дольше наслаждаться ухоженным педикюром.

Нежно-розовый педикюр

Светло-розовые оттенки также относятся к самым удачным вариантам для тех, кто хочет надолго сохранить ухоженный вид ногтей. Такой педикюр придает образу легкость и гармонично сочетается с большинством летних нарядов.

Нежно-розовый цвет выглядит свежо и естественно, а незначительные повреждения покрытия практически не бросаются в глаза. К тому же этот цвет остается одним из самых актуальных трендов сезона.

Каких цветов лучше избегать перед отпуском

Тёмные и очень яркие лаки выглядят эффектно, однако они менее практичны, если педикюр не планируется обновлять в течение длительного времени.

Классические красный, бордовый, черный или неоновые оттенки быстрее выдают отросшие ногти и даже незначительные сколы. Если впереди долгое путешествие или отдых, стилисты советуют отдать предпочтение светлым натуральным цветам, которые дольше сохраняют безупречный вид.

OBOZ.UA предлагает варианты трендового маникюра на лето, который омолаживает руки.

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