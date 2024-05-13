Гениальный лайфхак для коррекции кожи под глазами изменит ваш макияж: занимает считанные минуты

Скрыть темные круги под глазами после бессонной ночи или стресса можно – в этом поможет макияж. Но часто нанесение всех нужных продуктов занимает много времени.

При этом профессиональные визажисты убеждают: справиться с этой задачей можно в считанные минуты, если воспользоваться лайфхаком с пудрой и бронзатором. Он же поможет скрыть мелкие морщинки в этой зоне. Как правильно использовать эти два продукта, показала бьюти-блогерка Мелис Чифчили.

Для того чтобы идеально справиться с заданием, вам понадобится треугольный спонж для макияжа. Бронзатор выбирайте такого тона, чтобы не сильно отличался от натурального цвета вашей кожи. Пудру возьмите полупрозрачную с эффектом закрепления.

Начните с обычной подготовки к вашему ежедневному макияжу. Воспользуйтесь праймером или увлажняющим кремом, нанесите тон и при необходимости воспользуйтесь консилером. После этого наполните спонж пудрой и окуните его кончиком в бронзатор. Мягкими плавными похлопываниями нанесите эту комбинацию продуктов в зону под глазом. Старайтесь не растягивать кожу, а очень аккуратно вбивать продукт точно под линией роста нижних ресниц.

Смесь пудры и бронзатора закрепит консилер. К тому же капля более темного цвета придаст этой зоне глубину и объем даже без использования подводки. Дымчатый эффект сделает взгляд более выразительным и не отяготит макияж, как обычный лайнер, что идеально подходит для дневного времени.

Чтобы найти оптимальное сочетание продуктов, поэкспериментируйте с разными пудрами и бронзаторами. Найдите свой идеальный тон продуктов, чтобы добиться наилучшего эффекта. При этом используйте минимальное количество обоих средств, чтобы получить легкое, почти незаметное покрытие. Испытайте эту технику несколько раз в спокойной обстановке, чтобы научиться наносить комбинацию продуктов идеально.

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