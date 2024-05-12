Как сделать взгляд 'юным': секреты макияжа для зрелой кожи

С возрастом упругость кожи вокруг глаз теряется и взгляд делается уставшим. Однако вернуть ему свежесть можно с помощью простых приемов макияжа.

Какие именно лайфхаки будут наиболее действенными, рассказала в своем TikTok блогерка Кортни Спенсер. Она делится со своим подписчиками методами, которые будут очень просты в выполнении и при этом действенны.

По словам Кортни, с возрастом все важнее становится нанесение праймера под тени. Он поможет теням лучше держаться на коже и не скатываться. Его применение должно стать первым шагом.

Следующими блогерка советует применять матовые тени натурального оттенка. Они подействуют так же, как средство для контурирования. Наносить этот продукт нужно пушистой кистью над складкой веки, держа при этом глаза открытыми. Это позволит визуально подтянуть нависшую часть века.

Далее она взялась за более темные по оттенку матовые тени, для нанесения которых воспользовалась кистью с коротким и упругим ворсом. Этим продуктом Кортни провела и растушевала линию над складкой век и затенила им внешний уголок подвижной части. Таким образом она визуально приподняла глаз.

Этими же темными тенями блогерка воспользовалась и для того, чтобы подвести нижнее веко по линии роста ресниц. Это помогает создать мягкую пудровую линию полупрозрачного цвета, что делает взгляд более открытым и сияющим, в отличие от плотного жидкого лайнера, который с возрастом делает глаза только более уставшими.

Чтобы придать взгляду свежести, Кортни взяла тонкую кисточку с коротким ворсом и с его помощью нанесла тени-консилер на водную линию нижнего века. А завершила макияж глаз, нанеся во внутренний уголок каплю светлых шимерных теней.

Напоследок блогерка посоветовала не пропускать этап подчеркивания бровей. Возьмите тени соответствующего оттенка и заполните ими бровь, что сделает ее более густой визуально.

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