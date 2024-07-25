Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Французский маникюр стал одним из самых популярных дизайнов nail индустрии, который не теряет популярности с момента основания в 1975 году. Каждый сезон ценители классического френча пытаются разнообразить дизайн, поэтому этим летом появился вариант декорирования ногтей с обратным кончиком.

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Новая форма привычного мани выглядит более интересно и оригинально. Редакторы women.com собрали шесть идей ногтей, которые понравятся любителям уникальных образов.

Нюд в сочетании с блестками

Французский маникюр с мерцающей полоской не является новинкой в бьюти-индустрии, но перевернутый вариант базового дизайна выглядит изысканно. Покройте ногти нюдовым оттенком лака и добавьте серебристые полоски у кутикулы, чтобы соединить сдержанность и праздничность. Для достижения более яркого эффекта можно скомбинировать контрастные цвета блесток.

Глубокие кончики, но наоборот

Любители моды, которым не понравился трендовый френч с глубокими кончиками, могут попробовать этот дизайн в новой вариации. Покрывая ногти ярким лаком, не прокрашивайте зону у кутикулы, оставляя бесцветный участок треугольной или круглой формы. Такой маникюр сделает ваши пальцы зрительно длиннее и хрупче.

Пастельная радуга на полупрозрачном фоне.

Для того чтобы создать оригинальный обратный френч, который не будет слишком ярким, попробуйте соединить полупрозрачный молочный или бежевый цвет с пастельными полосками, напоминающими радугу. Такой дизайн не только будет выглядеть уникально, но и будет легко сочетатся с разными образами.

Обратный френч с акцентным ногтем

Французский маникюр и дизайн с одним акцентным ногтем – идеальное сочетание, которое приобрело незаурядную популярность в 90-х годах. Комбинация этих трендовых идей будет иметь уместный вид в современной жизни, если предпочесть обратный френч. В течение летнего сезона можно добавить на ногти рисунок, напоминающий сочный арбуз.

Комбинация классического и обратного френча

Если вам не хочется выбирать между классикой и современностью, попробуйте объединить их в одном маникюре. Разместите пару контрастных полосок на кончик ногтя и около кутикулы, и вы создадите экстравагантный дизайн.

Неоновые полоски

Любители более спокойных и нюдовых оттенков на ногтях также могут попробовать обратный французский маникюр. Нанесите тонкую полоску более яркого цвета, которая будет контрастировать с основной окраской лака, у кутикулы, чтобы создать сдержанный, но интересный дизайн.

Ранее OBOZ.UA писал, о шести идеях трендового маникюра, который делают француженки в 2024 году.

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