УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
483
Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Французский маникюр стал одним из самых популярных дизайнов nail индустрии, который не теряет популярности с момента основания в 1975 году. Каждый сезон ценители классического френча пытаются разнообразить дизайн, поэтому этим летом появился вариант декорирования ногтей с обратным кончиком.

Видео дня

Новая форма привычного мани выглядит более интересно и оригинально. Редакторы women.com собрали шесть идей ногтей, которые понравятся любителям уникальных образов.

Нюд в сочетании с блестками

Французский маникюр с мерцающей полоской не является новинкой в бьюти-индустрии, но перевернутый вариант базового дизайна выглядит изысканно. Покройте ногти нюдовым оттенком лака и добавьте серебристые полоски у кутикулы, чтобы соединить сдержанность и праздничность. Для достижения более яркого эффекта можно скомбинировать контрастные цвета блесток.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Глубокие кончики, но наоборот

Любители моды, которым не понравился трендовый френч с глубокими кончиками, могут попробовать этот дизайн в новой вариации. Покрывая ногти ярким лаком, не прокрашивайте зону у кутикулы, оставляя бесцветный участок треугольной или круглой формы. Такой маникюр сделает ваши пальцы зрительно длиннее и хрупче.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Пастельная радуга на полупрозрачном фоне.

Для того чтобы создать оригинальный обратный френч, который не будет слишком ярким, попробуйте соединить полупрозрачный молочный или бежевый цвет с пастельными полосками, напоминающими радугу. Такой дизайн не только будет выглядеть уникально, но и будет легко сочетатся с разными образами.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Обратный френч с акцентным ногтем

Французский маникюр и дизайн с одним акцентным ногтем – идеальное сочетание, которое приобрело незаурядную популярность в 90-х годах. Комбинация этих трендовых идей будет иметь уместный вид в современной жизни, если предпочесть обратный френч. В течение летнего сезона можно добавить на ногти рисунок, напоминающий сочный арбуз.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Комбинация классического и обратного френча

Если вам не хочется выбирать между классикой и современностью, попробуйте объединить их в одном маникюре. Разместите пару контрастных полосок на кончик ногтя и около кутикулы, и вы создадите экстравагантный дизайн.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Неоновые полоски

Любители более спокойных и нюдовых оттенков на ногтях также могут попробовать обратный французский маникюр. Нанесите тонкую полоску более яркого цвета, которая будет контрастировать с основной окраской лака, у кутикулы, чтобы создать сдержанный, но интересный дизайн.

Французский маникюр, но наоборот. 6 идей ногтей для тех, кто любит оригинальность

Ранее OBOZ.UA писал, о шести идеях трендового маникюра, который делают француженки в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!