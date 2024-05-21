Какой маникюр делают француженки в 2024 году: шесть идей для женщин, следящих за трендами. Фото

Французская эстетика – это естественность, простота и минимализм. И когда речь идет о тенденциях ногтей, эстетика остается неизменной. Идеальная форма ногтей, безупречная кутикула, минимальный нейл-арт и изящная цветовая палитра – вот основа идеального французского маникюра.

Французские женщины всегда стильны и следят за трендами. Их можно назвать вдохновением для других представительниц прекрасной части человечества, если речь идет о поиске стиля и красоты. А тренды французских женских ногтей – это совершенство и минимализм. Сегодня OBOZ.UA подготовил для вас подборку с трендами ногтей, которые француженки выбирают в этом сезоне.

Французский маникюр

Это может показаться очевидным, но на самом деле есть причина, почему французский маникюр считается одним из самых известных трендов в сфере ногтей всех времен. Он элегантный, приятный и делает ногти здоровыми и ухоженными, а это именно то, что является основой красоты французских женщин. К тому же классический французский маникюр, безусловно, никуда не денется и новая волна его популярности тому доказательство. Если есть желание модернизировать этот популярный стиль, можно заменить классический белый кончик пастельным или неоновым оттенком.

Идеальный красный

Вы редко увидите француженку, носящую смелый или яркий цвет на ногтях, кроме классического красного. Независимо от того, выбираете ли вы настоящий малиновый, алый или глубокий, темный оттенок красного, убедитесь, что лак будет нанесен безупречно и он хорошо отблескивает. Идеально, если лак будет выбран к цвету вашей помады.

Короткий и закругленный

Еще одна вещь, которую нужно знать о французских женских ногтях – они выбирают короткую длину и округлую форму. Избегайте длинных ногтей или закругленных краев, сохраняя ногти максимально естественного вида. Помните, что маникюр – это гораздо больше, чем просто нанесение лака на ногти. Французские женщины уделяют много времени, когда дело доходит до формирования, подпиливания и подготовки ногтей.

Нейтральные чудесные

Хотя красный является исключением из правил, вы заметите, что большинство француженок сохраняют свои ногти в нейтральном цвете, подбирая его поближе к натуральному цвету ногтей. Этот выбор подходит буквально к любому наряду, хорошо смотрится на любом оттенке кожи, а также помогает скрыть любой очевидный рост ногтей.

Минимальный нейл-арт

Нейл-арт сейчас является огромным трендом, но француженки держатся подальше от вопиющего и графического дизайна в пользу минимальных стилей, тонко подчеркивающих нейтральный цвет ногтей. Один из вариантов – обратный французский кончик. И используются для этого маникюра нежные и приглушенные пастельные оттенки. Крошечные мотивы сердца или звезды, одна точка у основания и сверхтонкие струящиеся линии также являются популярным выбором.

Фомбре

Подумайте о французском кончике, но сделайте это как омбре. Такой маникюр выглядит нежно и стильно, как и все остальные тренды от француженок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воспроизвести любимый маникюр принцессы Дианы. Принцесса предпочитала короткие, прямоугольные ногти с тонкими белыми кончиками и розовым глазированным основанием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!