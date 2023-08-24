Этот вирусный лайфхак превратит любое платье в юбку: понадобится всего пять минут. Видео

Когда бюджет ограничен, а хочется и платье, и юбку – выход есть. Рекомендуется отдать предпочтение платью, потому что его можно превратить в юбку. Не нужно отрезать верх одежды, для трансформации понадобится только ремень.

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Блогер из TikTok продемонстрировала лайфхак, как сделать трендовую юбку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ролик стал вирусным и набрал 200 тысяч лайков.

В 10-секундном видеоролике TikTokер объясняет, что для создания такого образа достаточно вывернуть платье, одеть его вверх дном и закрепить поясом.

Часть юбки следует опустить вниз, и получится обновленный образ. Многие оценили полезный модный хак, но зрители обратили внимание на то, что этот прием может подойти не всем. Речь идет о девушках с типом фигуры "груша" и "перевернутый треугольник", у которых бедра полнее плеч.

Для женщин с широкими бедрами есть другой лайфхак. Можно сверху на платье надеть топ или футболку. Из трендового платья-комбинации можно также легко сделать юбку. Следует сбросить бретельки и опустить наряд на низ. Таким образом, миди платье превратится в макси юбку.

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