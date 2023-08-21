Эти шесть оттенков должны быть в гардеробе у всех: как одеваться осенью, чтобы выглядеть стильно. Фото

В преддверии нового сезона многие модницы задумались над тем, какими вещами, обувью и аксессуарами разнообразить гардероб. Осенью комфортно одевать базовые пастельные оттенки, однако в 2023 году невозможно будет отказаться от горячего красного и светлого желтого.

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Для тех, кто не привык носить яркое – стилисты рекомендуют добавлять в образ детали огненных оттенков: шарфы, сумки, головные уборы или платки. OBOZREVATEL рассказывает, какие цвета будут маст-хевом в 2023 году.

Масляный желтый

Желтый можно считать одним из самых сложных цветов, но эта более мягкая версия масляного оттенка гораздо практичнее в комбинации с другими вещами. Этот цвет – шаг вперед от скучного белого или кремового.

Желтый этой осенью будет популярным среди платьев. Стилисты советуют подумать о вечерних, облегающих и романтических макси платьях. Это отличный выбор цвета для любого климата или географического расположения, он солнечный, но в то же время теплый и уютный.

Абрикосовый

Дизайнеры Улла Джонсон, Зухаир Мурад и Виктория Бекхэм разукрасили свои коллекции в абрикосовый цвет. Модельеры создали оранжевые макси платья, используя блестящие пайетки и глянцевые ткани. В небольших деталях этот оттенок одинаково хорошо вписывается в повседневную одежду.

Выбирайте свитер в универсальном цвете, комбинируя его с джинсами и ботинками. Оранжевый выглядит прекрасно с теплыми тонами, а также с шоколадно-коричневым, бежевым и синим оттенком.

Шоколадно-коричневый

Дизайнеры называют шоколадный цвет трендом, который так и хочется съесть. В этом году модельеры представили множество вариаций в своих осенне-зимних коллекциях. Попытайтесь дополнить глубокий цвет нежными оттенками, такими как сиреневый и абрикосово-оранжевый.

Горячий красный

На смену летнему розовому цвету Барби придет красный цвет. Роскошный огненно-красный цвет удачно смотрится на шерстяном или кожаном пальто, строгом блейзере или костюме. В бутиках следует ожидать и платья этого оттенка.

Светлый лавандовый

Лавандовый цвет популярен летом этого года и останется на пике осенью. Чтобы создать идеальный образ, следует выбрать правильную текстуру. Дизайнеры рекомендуют грубый трикотаж, пушистые пальто и шерстяные гетры.

Ледяной голубой

Если летом мы видели широкий спектр синих оттенков, то в следующем сезоне в центре внимания – бледный, ледяной синий, как у королевы зимы Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце". Ведущие дизайнеры Loewe и Fendi выбрали синие платья для более гламурного образа. Этот мягкий оттенок универсален, поэтому хорошо сочетается с джинсовой одеждой.

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