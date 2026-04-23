Этот принт на купальнике будет повсюду в 2026 году: его носила еще Мэрилин Монро

Горошек станет главным принтом купальников летом 2026 года – этот узор массово появился в новых коллекциях брендов и вернулся в тренды после нескольких сезонов. Дизайнеры делают ставку на polka dot (другое название этого узора) в разных вариациях – от мелкого до максимально крупного, сочетая его как с классическими, так и с яркими цветами.

Как объясняют в Cosmopolitan, в новом сезоне горошек используют не только для раздельных купальников, но и для слитных, моделей с балконетами, бандо и вариантов с высокой талией в стиле 80-х. Именно этот принт формирует общее настроение пляжной моды 2026 года и задает направление большинству летних коллекций.

Популярность горошка подтверждается и тем, что он выходит за пределы купальников. Его активно используют в пляжной одежде – легких платьях, юбках и накидках, которые носят поверх купальников. Таким образом, принт становится универсальным элементом летнего гардероба, подходящим как для отдыха у воды, так и для городских образов.

Несмотря на доминирование горошка, другие узоры также остаются в тренде, хотя и менее заметны. В коллекциях присутствуют полоска, клетка и цветочные мотивы, однако они выполнены более сдержанно и не имеют такого масштабного представления, как polka dot.

История этого принта насчитывает более века. Официально он получил название polka dot в середине XIX века в США, хотя подобные узоры существовали значительно раньше – их использовали еще в доисторическом искусстве. В Европе долгое время горошек не пользовался популярностью, но впоследствии вернулся в моду благодаря денди Джорджу Брамеллу, который популяризировал галстуки с таким рисунком.

Новый виток популярности принт получил после Второй мировой войны, когда Кристиан Диор включил его в свою коллекцию New Look в 1947 году. С тех пор горошек регулярно возвращается в моду, а его интерпретации появляются в коллекциях ведущих домов моды.

Отдельную роль в популяризации принта сыграли знаменитости. В частности, образ Мэрилин Монро в купальнике в горошек стал одним из самых известных в массовой культуре и значительно усилил интерес к этому узору. В разные годы его также носили Элизабет Тейлор, принцесса Диана, Софи Лорен и Бриджит Бардо.

