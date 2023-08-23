Это может испортить все: три ошибки, которые допускают многие при наращивании ресниц

Наращивание ресниц довольно распространенная услуга, конечно, не такая, как маникюр, но много кто любит украшать взгляд. Конечный результат зависит от нескольких факторов, прежде всего, это выбор мастера и материалов, которые он использует. В этой сфере многие новички, которые окончили курсы, ищут своих первых клиентов и имеют недостаточный опыт.

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Распознать непрофессионального lush-мэйкера не сложно, обычно они задают низкую цену, работают долго и имеют маленькое портфолио или показывают фото из сети. Опыт работы с мастерами-новичками может обернуться ожогами глаз или аллергией. OBOZREVATEL рассказывает об ошибках, которые не стоит допускать при наращивании ресниц.

Не стоит открывать глаза во время процедуры. Часто девушки рефлекторно открывают глаза, не предупреждая об этом мастера. А это считается грубой ошибкой, поскольку клей или обезжириватель может попасть на слизистую. Эти материалы очень токсичны, вызывают ожоги или аллергию.

Если нужно открыть глаза, следует предупредить об этом мастера, чтобы он остановил работу, убрал пинцет и лишний клей со слизистой.

Не следует делать макияж перед процедурой. Откажитесь от нанесения тонального крема или консиллера. Глаза должны быть чистыми без косметики, чтобы мастеру не пришлось тратить время, лучше подумать об этом заранее.

При наращивании ресниц мастер размещает патчи для изолирования нижних ресниц, подклеивает лентой верхнее веко, а наличие косметических средств будет этому мешать.

При наращивании некоторые мастера не делают тест на аллергию новым клиентам. Многие люди могут иметь аллергическую реакцию на посторонние вещества в глазу. Чаще всего это аллергия на клей, который используется в процессе. Чтобы сохранить здоровье глаз, следует убедиться, использует ли мастер гипоаллергенный клей.

Если появилась аллергия уже после наращивания или вы чувствуете другой дискомфорт, следует немедленно обратиться к мастеру, чтобы он снял ресницы.

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