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Как скрыть мешки под глазами с помощью макияжа: хитрости, которые "освежают" и молодят. Фото и видео

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
750
Перевоплощение с помощью макияжа: до и после

Когда речь заходит о маскировке разнообразных нюансов на лице, сложно найти действительно полезную информацию о том, как спрятать мешки под глазами или скрыть носослезную борозду. Темные круги можно зарисовать с помощью теней и осветления, впрочем только консилера недостаточно.

Видео дня

Дело в том, что светлый консиллер подчеркивает выпуклость, которая не нужна под глазами. OBOZREVATEL рассказывает, как замаскировать мешки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бьюти-блогер Айрах Морена сняла подробный туториал, где показала, как она борется с мешками под глазами. Прежде чем использовать косметику, девушка советует увлажнить кожу вокруг глаз специальным кремом.

Важно использовать крем под глаза.

Консиллер нужно наносить по линии носослезной борозды, где есть тень, от угла глаза к виску. Под глазами не должно быть много средства. Продукт нужно подобрать почти в тон с кожей.

Жидкий консиллер наносим в этих зонах

После этого наносим тональный крем и более светлый жидкий консиллер. Блогер не рекомендует брать кремовые текстуры, поскольку они обычно сплотятся в морщинках. Консиллером рисуем в зоне треугольника между носом и глазом.

Консиллер располагаем косточкой

Консиллер растушевываем косточкой и фиксируем результат одним махом матирующей пудры без цвета. Чтобы завуалировать нежелательный объем можно использовать пудру в тон кожи. Матовость поможет зрительно сгладить выпирание лишних тканей, что создает эффект мешка.

Поскольку кожа вокруг глаз достаточно сухая и рельефная, важно не переборщить с количеством пудры. Ее излишек может подчеркнуть даже те морщинки, о существовании которых вы не догадывались.

Ранее OBOZREVATEL писал об очень старых ошибках в макияже. Как исправить ситуацию – в нашем материале.

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