Как скрыть мешки под глазами с помощью макияжа: хитрости, которые "освежают" и молодят. Фото и видео

Когда речь заходит о маскировке разнообразных нюансов на лице, сложно найти действительно полезную информацию о том, как спрятать мешки под глазами или скрыть носослезную борозду. Темные круги можно зарисовать с помощью теней и осветления, впрочем только консилера недостаточно.

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Дело в том, что светлый консиллер подчеркивает выпуклость, которая не нужна под глазами. OBOZREVATEL рассказывает, как замаскировать мешки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Бьюти-блогер Айрах Морена сняла подробный туториал, где показала, как она борется с мешками под глазами. Прежде чем использовать косметику, девушка советует увлажнить кожу вокруг глаз специальным кремом.

Консиллер нужно наносить по линии носослезной борозды, где есть тень, от угла глаза к виску. Под глазами не должно быть много средства. Продукт нужно подобрать почти в тон с кожей.

После этого наносим тональный крем и более светлый жидкий консиллер. Блогер не рекомендует брать кремовые текстуры, поскольку они обычно сплотятся в морщинках. Консиллером рисуем в зоне треугольника между носом и глазом.

Консиллер растушевываем косточкой и фиксируем результат одним махом матирующей пудры без цвета. Чтобы завуалировать нежелательный объем можно использовать пудру в тон кожи. Матовость поможет зрительно сгладить выпирание лишних тканей, что создает эффект мешка.

Поскольку кожа вокруг глаз достаточно сухая и рельефная, важно не переборщить с количеством пудры. Ее излишек может подчеркнуть даже те морщинки, о существовании которых вы не догадывались.

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