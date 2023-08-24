Эта сумка из 90-х снова ворвалась в моду: с чем носить, чтобы выглядеть стильно. Фото

В 90-х сумку-багет сделала популярной героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. Аксессуар быстро вошел в моду благодаря яркому дизайну, стильной и удобной конструкции.

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Сумка-багет всегда компактна, с хорошо продумаными ручками и минималистичным дизайном. OBOZREVATEL рассказывает, с чем комбинировать трендовую вещь.

Благодаря своим небольшим пропорциям и минималистичным изгибам, этот аксессуар возвращается в ближайшие сезоны. Этому поспособствовало то, что сумка-багет осталась любимицей Брэдшоу в перезагруженном фильме "Секс в большом городе".

Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая роль Брэдшоу, недавно продемонстрировала сумку люксового бренда Fendi. Этот дом моды считается создателем сумки-багета.

Сумка-багет универсальная. Ее можно носить с любой одеждой. Даже если вы собираетесь на праздник, то торжественный образ легко дополнит яркий и броский аксессуар.

Самое популярное сочетание – это джинсы, свитшот и сумка-багет. Для настоящих модниц дизайнеры создали актуальные джинсовые сумки-багеты, для полного образа в стиле "деним".

Многие селебрити вместо джинсов, брюк и леггинсов выбирают удобные костюмы. Фасоны могут быть спортивными, деловыми, теплыми и праздничными. Здесь действует правило подбора сумки в тон, или наоборот, можно выделить ее и приобрести модель в контрастном оттенке, который отличается от основного цвета наряда.

К платью легко подобрать сумку-багет. Сам аксессуар допускается в любом виде: массивный, утонченный, легкий, яркий или с большим количеством аксессуаров.

Сумка-багет подходит к верхней одежде. Это могут быть куртки, пуховики, шубы, пальто, кожанки, тренчи и прочее.

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