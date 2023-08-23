Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

Удобные, универсальные, износостойкие – вот главные критерии, благодаря которым джинсы уверенно закрепились в повседневном гардеробе. Еще несколько лет назад возглавляли тренды модели skinny и карго, но сегодня они выдают безвкусицу. А есть крой, который пленил сердца женщин в 50-е годы прошлого века, и до сих пор не выходит из моды. Это Straight Jeans – прямые.

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Какая обувь гармонично вписывается в образы с прямыми штанами из денима? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кроссовки

Откажитесь от кроссовок на платформе, конверсов и сникерсов в пользу классических кед, хайкеров (туристической обуви) или футбольных кроссовок в стиле ретро. С ними ваши образы будут выглядеть просто и актуально.

2. Лоферы или балетки

Одно из самых стильных сочетаний сезона – пиджак oversize, прямые джинсы и лоферы или балетки. Такой аутфит уместен как для прогулок по городу, так и для офиса или романтического свидания. Объемный верх и силуэтный низ подчеркнут вашу хрупкость и женственность.

3. Ботинки на плоской подошве или оксфорды

Это универсальный вариант, который подходит для холодной и мокрой погоды. Они составят отличную пару укороченным моделям прямых джинсов. Можете подобрать обувь в тон денима, если хотите визуально сделать ноги длиннее.

4. Высокие кеды

Выбирайте модели кед нейтральных цветов: они подойдут к любому оттенку денима. На верх можете надеть свитшот, футболку, свитер или даже блузу. Любой из этих вариантов будет беспроигрышным.

5. Ботильоны на каблуке

Если вы комфортно чувствуете себя на каблуке, смело сочетайте джинсы с элегантными ботильонами. Обратите внимание на модели на широком устойчивом каблуке или на тонком и невысоком kitten-heel. Они сделают даже самый простой образ с джинсами "дорогим" и женственным.

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