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Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

Дария Скуб
Lady Oboz
2 минуты
1,4 т.
Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

Удобные, универсальные, износостойкие – вот главные критерии, благодаря которым джинсы уверенно закрепились в повседневном гардеробе. Еще несколько лет назад возглавляли тренды модели skinny и карго, но сегодня они выдают безвкусицу. А есть крой, который пленил сердца женщин в 50-е годы прошлого века, и до сих пор не выходит из моды. Это Straight Jeans – прямые.

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Какая обувь гармонично вписывается в образы с прямыми штанами из денима? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кроссовки

Откажитесь от кроссовок на платформе, конверсов и сникерсов в пользу классических кед, хайкеров (туристической обуви) или футбольных кроссовок в стиле ретро. С ними ваши образы будут выглядеть просто и актуально.

Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

2. Лоферы или балетки

Одно из самых стильных сочетаний сезона – пиджак oversize, прямые джинсы и лоферы или балетки. Такой аутфит уместен как для прогулок по городу, так и для офиса или романтического свидания. Объемный верх и силуэтный низ подчеркнут вашу хрупкость и женственность.

Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

3. Ботинки на плоской подошве или оксфорды

Это универсальный вариант, который подходит для холодной и мокрой погоды. Они составят отличную пару укороченным моделям прямых джинсов. Можете подобрать обувь в тон денима, если хотите визуально сделать ноги длиннее.

Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

4. Высокие кеды

Выбирайте модели кед нейтральных цветов: они подойдут к любому оттенку денима. На верх можете надеть свитшот, футболку, свитер или даже блузу. Любой из этих вариантов будет беспроигрышным.

Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

5. Ботильоны на каблуке

Если вы комфортно чувствуете себя на каблуке, смело сочетайте джинсы с элегантными ботильонами. Обратите внимание на модели на широком устойчивом каблуке или на тонком и невысоком kitten-heel. Они сделают даже самый простой образ с джинсами "дорогим" и женственным.

Какую обувь носить с прямыми джинсами, чтобы выглядеть шикарно и современно

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