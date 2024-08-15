Эшли Парк на премьере 'Эмили в Париже' выгуляла платье украинского бренда: как выглядела исполнительница роли Минди

Американская актриса Эшли Парк, которую прославила роль Минди Чен в сериале "Эмили в Париже" от Netflix, пришла на премьеру четвертого сезона в платье украинского бренда. Наряд для одной из ключевых героинь создали Lever Couture.

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Серебряный образ оригинального кроя приковал взгляды фанатов Парк и собрал немало комплиментов в ее Instagram. Эшли оставила отметку отечественного бренда для 3 млн фолловеров.

Актриса выбрала для себя невероятный вечерний наряд в серебристом цвете. Гламурности ему добавляла юбка, которая имела "разорванный" эффект. Разрез сбоку открывал вид на стройную ногу американки азиатского происхождения.

Одно плечо звезды было открытым, а зона декольте осталась скрытой от папарацци. Знаменитость подобрала под наряд украинского бренда туфли всемирно известной компании Jimmy Choo в серебряном цвете.

Лук дополнили сияющие украшения на пальцах, руке и в ушах Эшли Парк. Ее волосы были собраны в высокую прическу-хвост.

Стоит добавить, что образы от Lever Couture уже не в первый раз выбирают мировые знаменитости. Одной из главных фанаток бренда является Аня Тейлор-Джой. Также наряды от украинцев носили Дженнифер Лопес, невеста самого богатого человека мира Джеффа Безоса, телеведущая Лорен Санчес, голливудская актриса Милла Йовович, британская актриса Уоллис Дэй и другие.

Ранее OBOZ.UA писал, что модель и миллиардерша Кайли Дженнер позировала для обложки Vogue в перчатках украинского бренда за 3900 грн.

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