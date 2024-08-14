Кайли Дженнер позировала для обложки Vogue в перчатках украинского бренда за 3900 грн

Американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер снялась для британского глянца Vogue в перчатках украинского бренда. Аксессуар, который выбрала миллиардерша, был создан Zhilyova.

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Стоимость такой модели на сайте составляет 3900 гривен. Фото Дженнер появилось на странице Vogue, за которой следят почти 8 млн подписчиков, с отметкой отечественного бренда.

Сетчатые перчатки, достигающие локтей, имеют одну стильную деталь. На наружной стороне ладони они украшены кольцевым вырезом и фурнитурой. На сайте представлена модель в цете Nirvana Pink.

Кайли Дженнер дополнила перчатками пастельный образ, расшитый паетками. Ее волосы собрали в небрежный пучок, а шею украсили ожерельем.

Бренд Zhilyova популярен среди иностранных звезд. Изделия от украинцев заказывали актриса Майя Рефикко, певицы Кеша, Энни Кларк и другие.

Основательницей бренда является украинский дизайнер Валерия Жилева, которая начинала свой путь с комплектов стильного белья. В настоящее время ассортимент значительно расширился.

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