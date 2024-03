Модная битва. Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов Оскара 2023

Голливудская звезда и певица Дженнифер Лопес не впервые выбирает украинские бренды для своих ультрамодных образов. В этот раз ее привязанностью завладела Lever Couture специально для промо к новой песне This Time Around. Впрочем, в вероятно этом же платье в прошлом году на "Оскаре" сияла нигерийская исполнительница Tems.

Хотя на кинопремии этот образ был не очень удачным выбором из-за высоты, закрывавшей другим звездам обзор, на Джей Ло он сидит прекрасно и является одним из самых удачных выборов. Из фотографии, которую опубликовала певица в Instagram, видно, что ткань имеет невероятно невесомую текстуру, что является противовесом смелой песне.

На фото певица в белом сетчатом платье, которое прикрывает ей половину лица благодаря высокому каркасу и специальному материалу, который может легко держать форму. Чтобы передать душевное настроение, звезда выбрала чудесный макияж и хаотически собранные на макушке волосы, словно описывающие хаотичность вокруг себя.

Впервые платье было представлено еще в 2022 году в коллекции Leleka на Неделе моды в Токио, Японии. Lever Couture также выложил фотографию со звездой у себя на странице, где Лопес появляется не в первый раз. В 2021 году она уже красовалась на сцене финала музыкального шоу The Voice (аналога "Голоса страны") в белом платье со шлейфом и длинной накидкой. Тогда певица исполнила песню On My Way, ставшую саундтреком к фильму "Первый встречный" с Джей Ло в главной голи.

Она является не первой звездой, выбирающей бренд кутюрье Леси Верлингьери Lever Couture. Среди них Лорен Санчес, Милла Йовович, Уоллис Дэй, Тина Кароль и Леди Гага. Последняя, по словам модельерши, является их постоянной клиенткой уже более 10 лет.

В частности, Лорен Санчес, невеста самого богатого человека в мире, на афтепати Vanity Fair Оскара 2024 пришла в платье Lever Couture трендового красного цвета с объемными рукавами и длинным шлейфом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дженнифер Лопес уже выбирала украинские бренды для своих образов. Так, певица в клипе к песне Can't Get Enought появилась в выдающемся платье FROLOV с огромными сердечками. Впрочем, не стоит считать это приверженностью звезды к Украине. Вскоре она красовалась на обложке альбома This is me... Now в боде с маками российской стилистки Юлии Яниной.

