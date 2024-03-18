УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Модная битва. Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов Оскара 2023

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
4,0 т.
Модная битва. Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов Оскара 2023

Голливудская звезда и певица Дженнифер Лопес не впервые выбирает украинские бренды для своих ультрамодных образов. В этот раз ее привязанностью завладела Lever Couture специально для промо к новой песне This Time Around. Впрочем, в вероятно этом же платье в прошлом году на "Оскаре" сияла нигерийская исполнительница Tems.

Хотя на кинопремии этот образ был не очень удачным выбором из-за высоты, закрывавшей другим звездам обзор, на Джей Ло он сидит прекрасно и является одним из самых удачных выборов. Из фотографии, которую опубликовала певица в Instagram, видно, что ткань имеет невероятно невесомую текстуру, что является противовесом смелой песне.

Модная битва. Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов Оскара 2023

На фото певица в белом сетчатом платье, которое прикрывает ей половину лица благодаря высокому каркасу и специальному материалу, который может легко держать форму. Чтобы передать душевное настроение, звезда выбрала чудесный макияж и хаотически собранные на макушке волосы, словно описывающие хаотичность вокруг себя.

Впервые платье было представлено еще в 2022 году в коллекции Leleka на Неделе моды в Токио, Японии. Lever Couture также выложил фотографию со звездой у себя на странице, где Лопес появляется не в первый раз. В 2021 году она уже красовалась на сцене финала музыкального шоу The Voice (аналога "Голоса страны") в белом платье со шлейфом и длинной накидкой. Тогда певица исполнила песню On My Way, ставшую саундтреком к фильму "Первый встречный" с Джей Ло в главной голи.

Модная битва. Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов Оскара 2023

Она является не первой звездой, выбирающей бренд кутюрье Леси Верлингьери Lever Couture. Среди них Лорен Санчес, Милла Йовович, Уоллис Дэй, Тина Кароль и Леди Гага. Последняя, по словам модельерши, является их постоянной клиенткой уже более 10 лет.

В частности, Лорен Санчес, невеста самого богатого человека в мире, на афтепати Vanity Fair Оскара 2024 пришла в платье Lever Couture трендового красного цвета с объемными рукавами и длинным шлейфом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дженнифер Лопес уже выбирала украинские бренды для своих образов. Так, певица в клипе к песне Can't Get Enought появилась в выдающемся платье FROLOV с огромными сердечками. Впрочем, не стоит считать это приверженностью звезды к Украине. Вскоре она красовалась на обложке альбома This is me... Now в боде с маками российской стилистки Юлии Яниной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!