Невеста самого богатого человека в мире пришла на афтепати Оскара 2024 в полупрозрачном платье от украинского бренда. Фото

Невеста основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса телеведущая Лорен Санчес не миновала гламурное афтепати Vanity Fair Оскара 2024 и появилась на красной дорожке в багряном образе и в компании любимого. Для одного из самых гламурных вечеров года она выбрала полупрозрачное платье от украинского бренда Lever Couture, популярного среди голливудских звезд.

Платье имеет глубокое декольте, объемные плечи, эффектный шлейф и вырез до бедра. Невеста миллиардера выбрала для так называемого показа звездной моды полный комплект бриллиантовых украшений Lorraine Schwartz: серьги, колье и кольцо. Как отмечает Yahoo!Finance, Санчес обула кутюрные каблуки от Christian Louboutin со знаменитой красной подошвой.

Бренд платья, который выбрала звезда, она рассекретила в Instagram, опубликовав несколько фото из афтепати и одну с подготовки к мероприятию. На последней Санчес показала платье на плечиках, отметив его шлейф и длину.

Любимая Безоса была не единственной звездой, появившейся на красной дорожке кинопремии в Lever Couture. В прошлом году в брендовом платье красовалась и певица Tems, которая стала одной из самых обсуждаемых персон Оскара 2023. А в этом году компанию к красному платью Санчес составила китайская актриса Лия Льюис в, как она отметила в Instagram, "сахарной вате".

Lever Couture специализируется на объемных и одновременно невесомых тканях, хорошо держащих форму. Благодаря этой уникальности кутюрье Леся Верлингьери уже привлекла таких звезд как Дженнифер Лопес, Леди Гагу и Миллу Йовович. Как утверждала основательница бренда в интервью Vogue, Леди Гага является их постоянной клиенткой уже более 13 лет, а платья пользуются спросом не только за рубежом, но и в Украине.

Сам Безос решил предпочесть классику – смокинг с белой рубашкой. Интересными деталями его образа стали замшевые туфли, серебряный пин на жакете и едва видневшийся из-под рукава золотой браслет.

Напомним, Лорен Санчес в отношениях с Джеффом Безосом с 2018 года. Публично известно об их романе стало только в следующем году.

Как сообщал OBOZ.UA, Лорен Санчес не экономит на своих изысканных образах. Специально на 60-летие Джеффа Безоса его любимая заказала себе красное платье с вручную вышитым бисером, на которое потратили 800 часов работы.

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