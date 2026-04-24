До сих пор работают: 8 секретов красоты, которыми пользовалась Мэрилин Монро

Мэрилин Монро была не просто звездой Голливуда, а настоящим новатором в сфере красоты, которая воспринимала свое лицо как полотно для создания оптических иллюзий. Ее фирменный стиль – это результат глубоких знаний о свете, тени и анатомии, воплощенных в жизнь талантливым визажистом Алланом Снайдером.

Видео дня

Даже спустя десятилетия после завершения "золотой эры" кино, современные стилисты продолжают заимствовать ее уникальные методики. Секрет ее сияющей кожи и соблазнительного взгляда заключался не только в генетике, но и в дисциплине и нестандартном подходе к косметике.

В City Magazine раскрыли восемь профессиональных секретов актрисы, которые вы можете легко интегрировать в свой ежедневный ритуал ухода.

Эффект внутреннего сияния с помощью вазелина

Задолго до появления современных хайлайтеров, Монро достигала эффекта "влажной" и здоровой кожи с помощью обычного вазелина. Она наносила его толстым слоем под тональный крем, что позволяло коже выглядеть невероятно увлажненной под софитами. Для финального акцента актриса добавляла немного средства на скулы и под брови, чтобы уловить каждый луч света.

Скульптурирование губ пятью оттенками

Идеальные красные губы Мэрилин были результатом сложной техники. Чтобы создать 3D-эффект без филлеров, ее визажист использовал пять разных оттенков помады: более темные цвета наносились на уголки, а более светлые — в центр. Капля блеска или белого карандаша посередине нижней губы становилась финальным штрихом для придания визуального объема.

Магия белого карандаша и красной точки

Для того чтобы взгляд был одновременно мечтательным и открытым, Монро подчеркивала внутреннюю линию нижнего века белым карандашом. Однако главным хитрым приемом была крошечная красная точка во внутреннем уголке глаза. Этот нюанс делал белки глаз визуально чище и ярче.

Взгляд кошки

Актриса никогда не использовала полную ленту накладных ресниц, считая, что это утяжеляет веко. Вместо этого она разрезала ресницы пополам и приклеивала их только на внешние уголки глаз. Это позволяло создать соблазнительную миндалевидную форму, которая выглядела естественно и элегантно.

Персиковый пух как естественный фильтр

В отличие от современных трендов на идеально гладкое лицо (дермапланинг), Мэрилин принципиально не удаляла легкий светлый пух на щеках. Она заметила, что эти мелкие волоски мягко рассеивают свет в кадре, создавая эффект мягкого фокуса. Это делало ее черты лица более нежными, а кожу – бархатистой.

Ледяная терапия для тонуса

Утренний ритуал звезды обязательно включал умывание ледяной водой. Она часто погружала лицо в миску со льдом, чтобы мгновенно снять отеки, сузить поры и улучшить кровообращение. Такой "шоковый" метод дарил ей естественный румянец и подтянутый вид кожи.

Аристократическая бледность и защита от солнца

Несмотря на моду на загар в Калифорнии, Монро тщательно избегала солнечных лучей. Она утверждала, что солнце преждевременно старит кожу, поэтому сохраняла свое фарфоровое белье. Такой отказ от загара позволил ей избежать пигментных пятен и сохранить эластичность кожи на долгие годы.

Духи вместо пижамы

Самый известный секрет красоты Мэрилин касался не внешности, а ощущений. Ее легендарная фраза, что она надевает на ночь всего несколько капель Chanel No. 5, подчеркивает ее философию: красота – это не только то, что мы видим, но и аромат, который создает настроение. Духи были ее невидимым аксессуаром, который дарил уверенность при любых обстоятельствах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.