Для минималистов: три летних детали, которые сделают образ трендовым

Лето 2025 - идеальное время, чтобы экспериментировать с этими акцентами и сделать свой стиль по-настоящему индивидуальным. Это время, когда простота превращается в изящное заявление.

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Стилист из Лос-Анджелеса Дженнифер Эндрюс-Кейтер, которая придерживается минималистичного подхода к стилю, доказывает, что лаконичность и трендовость могут идти бок о бок. Ее гардероб базируется на базовых вещах - от классических брюк до удобных балеток - однако именно детали делают эти образы особенными.

В этом сезоне она делится тремя ключевыми элементами, которые освежат даже самую простую комбинацию. Они одновременно актуальны, элегантны и легко интегрируются в любой минималистичный стиль.

Ажурные детали

Один из главных летних трендов для Дженнифер - это кружево. Она отмечает, что женственные кружевные вставки стали частью ее гардероба благодаря таким брендам, как The Row, которые умело сочетают классику с актуальностью. В частности, стилист рекомендует кружевные топы, такие как модель от Intimissimi - изящный акцент, который легко сочетается с белой рубашкой или строгими брюками.

Акцентные украшения на шею

Даже самый простой образ - например, джинсы и футболка - может заиграть по-новому с массивным колье. Дженнифер обращает внимание на украшения с необычными деталями: шнуровка, ракушки, кисти или паракорд. Она особенно выделяет изделия бренда Dorsey, которые сочетают технологичные материалы с изысканными камнями, создавая настоящую изюминку любого наряда.

Универсальный подход к деталям

Ключ к успеху - не просто покупать модные вещи, а интегрировать их в собственный стиль. Стилист советует подбирать аксессуары, которые работают в нескольких вариациях - например, цепочку, что может служить и колье, и браслетом. Такой подход не только функциональный, но и соответствует духу современного минимализма.

OBOZ.UA предлагает модницам узнать, на каких джинсах остановить свой выбор этим летом.

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