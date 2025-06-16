Какие джинсы сейчас в моде: лучшие летние варианты

Летняя жара – не повод отказываться от ношения джинсов. Тем более, что деним для них изготавливают из воздухопроницаемого хлопка, а сама ткань бывает достаточно тонкой и легкой. Однако стоит обратить внимание на фасон брюк, чтобы оставаться в тренде.

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Как пишет издание Who What Wear, этим летом в моде более сдержанные и классические модели. Джинсы с потертостями или авангардные силуэты пока стоит спрятать в шкаф. Когда выбираете брюки или шорты из денима, представляйте, будто вы собираетесь в отпуск в Европу, а не на музыкальный фестиваль, и так вы точно не ошибетесь. Вот какими правилами еще стоит пользоваться, выбирая джинсы летом 2025 года.

Чем темнее, тем лучше

От насыщенного индиго до черного – этим летом в фаворе очень темные джинсы. Они выглядят сдержанно и элегантно.

Сверху – по фигуре, внизу – свободные

Если речь идет о посадке, то в этом сезоне все еще остаются в моде свободные мешковатые джинсы. Но при этом они должны быть хорошо посажены по фигуре вверху. Брючины же выбирайте на свой вкус – просто широкие, бочками или какой-то другой свободный фасон.

Если шорты, то длинные

Короткие джинсовые шорты, которые оставляют мало пространства для воображения давно стали привычным явлением летом. Но в этом сезоне лучше отложить такой фасон. Поскольку в моде сдержанность, выбирайте более длинные модели. И лучше более просторные – в них комфортнее в жару.

Сочетайте деним с денимом

Идеальная пара к джинсам этим летом – это джинсовые топы. Это может быть как рубашка, так и корсет или даже топ-бандо. Главное, не бояться сочетать деним с денимом. Однако постарайтесь, чтобы цвета ткани при этом гармонировали друг с другом.

Забудьте о футболках

Футболка – классическая пара к вашим любимым джинсам. Но не этим летом. Сейчас обратите внимание на более причудливые топы. От дерзких кружевных маек до романтичных блузок.

Не забудьте о поясе

В этом сезоне модно носить джинсы с поясом. Он сделает ваш образ более завершенным и собранным.

Скажите клешу "да"

В этом сезоне в моду вернулись семидесятые. А это значит, что джинсы-клеш снова в тренде. Однако расширение лучше выбирать умеренное. Оно будет комплиментарным для любого типа фигуры.

Подкаты возвращаются

Купили немножко длинноватые джинсы? Не беда. Просто подверните низ штанин и отправляйтесь в город. Подкаты снова в моде. Причем носить их рекомендуют даже с каблуками.

Топы без бретелек - идеальная пара

Еще одна модная пара к джинсам в этом сезоне - это топы без бретелек. Причем не ограничивайте себя обычными бандо. Выбирайте корсеты или более элегантные варианты и сияйте.

Большим джинсам - большая сумка

Слишком много объема в этом сезоне просто не бывает. Если выбираете мешковатые джинсы, не стесняйтесь дополнять их объемными сумками. Это по меньшей мере очень удобно.

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