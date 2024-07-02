Дерматолог развенчала мифы об уходе за кожей: от массажа против морщин до уменьшения пор

Уход за кожей должен являться важной частью повседневной жизни каждого человека. Правильно подобранные методы и средства помогут сохранить молодость и здоровье.

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Однако в современном мире, полном информации, часто возникают мифы и предубеждения о красоте и здоровье. Некоторые из них развенчала докторка медицинских наук и сертифицированная дерматолог Фатима Фахс.

Поможет ли массаж лица омолодиться?

В сети ходит немало слухов о том, что массаж лица может уменьшить морщинки, подтянуть кожу и выделить линию челюсти. На самом деле, об эффективности такого метода было проведено очень мало исследований, поэтому нельзя с уверенностью делать заявления об его эффективности или неэффективности.

Однако дерматолог отметила, что вы можете заметить улучшение состояния кожи после массажа, поскольку он помогает справиться с отеками и улучшает кровообращение. Но таким образом не получится точечно избавиться от жира или кардинально и перманентно изменить форму лица.

Что касается морщинок, то можно с уверенностью сказать, что причиной их появления является мимика. Именно поэтому эффективен в борьбе со складками ботокс, ведь он парализует мышцы и не дает человеку делать выражения лица, провоцирующие появление морщин. Следовательно, нельзя сказать, что такая вещь как массаж может уменьшить изломы на коже.

Могут ли поры уменьшаться или увеличиваться из-за косметики?

Все те продукты, которые обещают сузить ваши поры – врут. Размер ваших пор, как и большинство характеристик кожи, связан с генетикой и не может измениться от используемой косметики. Однако регулярное отшелушивание и очищение кожи может дать временный эффект, поскольку поры не будут забиты. Также могут помочь некоторые косметологические процедуры, например лазер или микроиглы.

Вызывает ли макияж прыщи?

Макияж сам по себе не вызывает прыщей, но, по данным Американской академии дерматологии, в вашей косметике могут быть комедогенные ингредиенты, закупоривающие поры и приводящие к появлению высыпаний.

Однако если вы пользуетесь качественной косметикой, подходящей вашему типу кожи, но все равно сталкиваетесь с появлением угрей, возможно, дело в кисточках. Убедитесь в том, что ваши средства нанесения косметики чисты и срок годности косметики не истек.

Нужно ли наносить солнцезащитный крем в помещении?

Если вы не загораете на пляже, это не означает, что вредные ультрафиолетовые лучи не влияют на вашу кожу. Кроме того, синий свет от наших телефонов или ноутбуков способствует ухудшению гиперпигментации. Поэтому если вы не находитесь целый день в темной комнате без природного солнечного света, то следует наносить крем с SPF.

Можно ли использовать масло для лица, если у вас жирная кожа?

То, что у вас жирная кожа, не означает, что вы не должны увлажнять ее и масла могут прекрасно в этом помочь. Масло притягивает жир, поэтому оно может сбалансировать выработку кожного сала и одновременно глубоко питать кожу.

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