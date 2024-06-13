Кожа лица будет безупречной: дерматолог назвала правило умывания, которое изменит все

Ни полноценный уход за собой, ни качественный макияж невозможны без правильного очищения кожи лица. Но насколько правильно вы умываетесь?

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О методе очищения лица рассказала в своем TikTok дерматолог из Нью-Йорка доктором Шерин Идрисс. Она объяснила, какие три шага помогут вам изменить свой уход за кожей.

Не пропускайте вечернее умывание

За день на коже лица скапливается немало загрязнений. К средствам для макияжа добавляются уличная пыль, кожное сало и другие компоненты. И их нужно смыть перед сном. "Если вы не относитесь к своему лицу с любовью и уважением, которых оно заслуживает, никто не будет. Это почти как купить себе Aston Martin и не обслуживать его в сервисе", – так экспертка описала отсутствие вечернего умывания.

Делайте вечернее умывание правильно

Доктор Идрисс объяснила, что умываться вечером нужно правильно. Если вы сделали полный мейкап, смойте его правильными средствами. Одной пенки или геля не будет достаточно. Снимайте косметику мицеллярной водой или средством на основе масел, а затем переходите к средству для умывания.

Чтобы убедиться, что вы хорошо очистили лицо, дерматологиня рекомендует попробовать тест с белым полотенцем. Протрите им умытое лицо. Если ткань остается чистой, вы все сделали правильно.

Не умывайтесь с утра

Для утреннего очищения кожи лица достаточно одной только воды. Использовать средства для очищения нет никакой потребности, убеждает доктор Идрисс. Это может пересушить кожу. Экспертка добавила, что для некоторых состояний этот совет не актуален, но такие состояния – редкость, для большинства людей утром достаточно простого умывания лица водой.

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