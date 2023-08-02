Наследие Ива Сен-Лорана: женский тренч, платья А-силуэта и другие вещи, изменившие мир моды

Его называли маленьким принцем высокой моды и гением своего времени. Благодаря собственной смелости выходить за пределы традиционного дизайна, Ив Сен-Лоран в 21 год возглавил Дом Dior. В течение карьеры, продолжавшейся более полувека, он создал множество ярких и непревзойденных вещей, которые по сей день сохраняют свою актуальность.

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Благодаря Иву в наших шкафах есть брючные костюмы, ботфорты, двубортные жакеты и другие текстильные изделия, которые раньше невозможно было представить на девушках. Подробнее о некоторых из его изобретений читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-трапеция

В 1950-е годы женщины в большинстве своем носили приталенные платья в стиле нью-лук, который в свое время придумал французский модельер Кристиан Диор. Это изменил Ив Сен-Лоран. Он создал платья миди свободного трапециевидного кроя (А-силуэта). Такая модель визуально уменьшает талию и хорошо очерчивает пышные бедра, а еще балансирует силуэт, отвлекая внимание от зоны живота.

2. Прозрачная блуза

Кутюрье Ив иногда прибегал к чрезвычайно смелым экспериментам с одеждой. Одна из его идей, которая "родилась" в 1960-е годы, но и сегодня остается предметом горячих дискуссий, – прозрачная блуза. Провокационная, пикантная и фантазийная. По задумке модного бунтаря ее следует носить без нижнего белья. Однако мы рекомендуем надевать топ или бюстгальтер телесного цвета.

3. Женский брючный костюм

В 1962 году Ив Сен-Лоран переосмыслил строгий мужской костюм, и представил первый женский смокинг. Ранее легендарная французская кутюрье Коко Шанель вдохновила женщин носить брюки, но именно Ив изменил форму пиджака на более приталенный силуэт, что выгодно подчеркивало фигуру. Он рекомендовал носить комплект вместе с прозрачной блузой.

4. Одежда в стиле сафари

Льняной удлиненный пиджак, хлопковая куртка с поясом, рубашка, комбинезон или платье песочного цвета или всех оттенков хаки – характерные черты стиля летних коллекций Ива Сен-Лорана. Сюда можно дописать леопардовый принт. Fashion-революционер еще в 1966 году сделал эти вещи символами роскоши и утонченности.

5. Тренч

Непромокаемые удлиненные плащи еще в 1914 году придумал модный дизайнер Томас Берберри, однако они были предназначены исключительно для мужчин. А в 1962 году Ив адаптировал эту вещь под дамский силуэт. Кстати, лакированный тренч – тоже его идея.

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