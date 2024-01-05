Брук Шилдс призналась, что больше никогда в жизни не сделает со своими культовыми бровями. Фото

Американская актриса Брук Шилдс призналась, что никогда не будет делать со своими культовыми бровями. По словам знаменитости, она уже когда-то допустила ошибку, поэтому повторять ее не собирается.

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Звезда не отказывается от экспериментов: время от времени она пробует новые методы для того, чтобы выглядеть хорошо, пишет People. Однако знаменитость больше никогда не будет окрашивать брови.

58-летняя звезда не скрывает, что с возрастом столкнулась с некоторыми неприятными моментами. "Они стали тоньше, поседели, что, безусловно, разочаровывает", – рассказала Брук о своих бровях. Сейчас актрисе приходится подкрашивать их косметическими средствами.

Что-что, а красить брови в ближайшее время Шилдс не собирается. "Однажды я попыталась их покрасить, и это было большой ошибкой, потому что они стали такими темными", – призналась она, добавив, что "имела безумный вид".

Сейчас знаменитость предпочитает спокойную рутину ухода за собой. Она использует сыворотки и увлажняющий крем, также не забывает о витамине С. Брук Шилдс считает, что внешняя красота так же важна, как и внутренняя. "Моя философия красоты такова: если вы чувствуете себя хорошо, вы будете выглядеть лучше", – говорит она.

То же актриса пытается привить своим дочерям – 20-летний Роуэн и 17-летний Грир. Звезда очень строго относится к хирургическим вмешательствам и ценит естественную красоту.

"На самом деле я довольна жестокая к своим девочкам. Я не потерплю ничего подобного на их милых, красивых лицах, – откровенно рассказывает Шилдс. – Я говорю: "Пока ты живешь под моей крышей, ты ничего этого не делаешь".

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