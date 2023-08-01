Синди Кроуфорд, Сальма Хайек и другие знаменитости 50+, которые никогда не делали пластические операции

Их не пугает появление седых волос, морщины на лице и не такая упругая кожа тела, как, например, в 20 лет. Они говорят "нет" окрашиванию прядей, ботоксу и любому хирургическому вмешательству. Эти знаменитости 50+ демонстрируют миру, что стареть можно достойно. Что красота – это не только молодость, но и внутренняя гармония и самоуверенность.

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Пусть эти примеры вдохновляют вас гордиться своими изменениями в теле, и при этом заботиться о себе – не забывать о спорте и правильном питании. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Шэрон Стоун (65 лет)

Американская актриса и продюсер Шерон Стоун с юных лет привыкла увлажнять кремами кожу лица и тела, а в солнечные дни пользуется средствами с высоким уровнем SPF. Она ежедневно танцует, 4-5 раз в неделю занимается йогой и пилатесом, и чуть реже катается на лошадях. Делает что угодно, чтобы всегда быть в движении. Шэрон утверждает, что никогда не делала пластические операции. Если это так, то, похоже, ее секреты красоты работают.

2. Брук Шилдс (58 лет)

Американская супермодель и актриса Брук Шилдс однажды делала инъекцию ботоксом, но результат ей не понравился. Она принципиально не обращается к хирургу, чтобы, по ее словам, не стать похожей на Джокера. В чем секрет красоты 58-летней знаменитости? Брук регулярно танцует, ходит на занятия по пилатесу и на йогу. Она каждый день спит не менее 8 часов и выпивает достаточное количество воды. Ест много фруктов и овощей, но не отказывает себе в кусочке черного шоколада или даже тортика.

3. Сальма Хайек (56 лет)

Мексиканская киноактриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек никогда не ложилась под нож, чтобы сохранить молодость. У нее есть свои секреты. Знаменитость не очищает кожу утром, ведь убеждена, что ночью та сама восстанавливает все, что потеряла в течение дня. Чтобы освежить лицо, Сальма разбрызгивает розовую воду, в которой содержатся полезные антиоксиданты. Она любит использовать увлажняющие кремы, масла и сыворотки, а еще регулярно делает массажи лица. Звезда не любит занятия спортом, однако каждый день по несколько часов гуляет со своей собакой.

4. Джулианна Мур (62 года)

Американская актриса, продюсер и писательница Джулианна Мур утверждает, что ее старение не волнует. Она любит все свои морщинки. И все же не пренебрегает полезными привычками, которые помогают дольше выглядеть моложе. Нет, это не пластические операции. Актриса занимается йогой и кардиотренировками. В ее рационе преобладают овощи и рыба. Она потребляет минимум молочных продуктов и сахара, а также перед важными событиями отказывается от суши.

5. Синди Кроуфорд (57 лет)

Американская супермодель, телеведущая и актриса Синди Кроуфорд для сохранения молодости ежедневно использует средства с SPF и увлажняющие кремы. Она любит йогу и бег трусцой, трижды в неделю отжимается, приседает и делает выпады. Также Синди находит время на кардио и высокоинтенсивную тренировку, на походы в горы и катание на велосипеде. Она всегда начинает день со свежего домашнего смузи. В него входит шпинат, миндальное молоко, половина банана, протеин, какао и свежая мята.

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