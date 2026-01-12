Боб останется на пике моды: 5 модных вариантов на 2026 год

Стрижка боб остается одной из самых стабильных тенденций в мире красоты. Она регулярно трансформируется, сохраняя базовую форму, но меняя стиль и подачу.

Боб все чаще подбирают с учетом стиля жизни, текстуры волос и способа укладки. По оценке звездного стилиста Димитриса Джаннетоса, новые варианты боба становятся более выразительными, но при этом практичными.

Flip-Flop Bob

Этот вариант сочетает классическую ровную длину с мягко подкрученными кончиками. Флип-флоп боб часто выбирают как переходный вариант перед более короткими прическами. Он хорошо держит форму и не требует сложного ухода. Основной акцент – на движение и легкость.

Valentine Bob

Это скорее стиль укладки, чем форма среза. Он предполагает мягкие локоны, объем и отсылку к классической голливудской эстетике. В 2026 году этот вариант возвращается вместе с трендом на романтический гламур. Стрижка подходит для особых событий, но может адаптироваться и для повседневного образа. Она создает ощущение женственности без чрезмерной театральности.

Небрежный шегги-боб

Небрежный шегги-боб – выбор для тех, кто избегает четких линий. Сочетание боба с многослойным шегги добавляет текстуры и движения. Стрижка кажется намеренно растрепанной, но продуманной. Она не требует сложной укладки и хорошо работает с естественной волной волос. Такой вариант часто ассоциируют с современной андрогинной эстетикой.

Прямой боб с четким срезом

Blunt Bob остается актуальным благодаря своей простоте и геометрической точности. Ровный срез создает визуальный эффект более густых волос. Эта стрижка хорошо сочетается с минималистичным стилем в одежде. Она одинаково уместна в деловом и повседневном образе. Ключевую роль играет состояние волос – блеск и гладкость.

Прада-боб (Prada Bob)

Прада-боб – короткий боб до подбородка с максимально четкой формой. Он подчеркивает черты лица и создает собранный, элегантный вид. Стрижка ассоциируется с интеллигентной модой и "тихой роскошью". В 2026 году она возвращается как ответ на запрос на сдержанную эстетику. Это вариант для тех, кто ценит точность и стиль без декоративных излишеств.

