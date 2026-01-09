От романтических до настоящего fashion: прически, которые стоит попробовать этой зимой

Зима традиционно считается непростым сезоном для волос, ведь холод, ветер и головные уборы быстро портят укладку. В то же время именно в этот период появляется возможность экспериментировать с элегантными и практичными прическами.

Современные тренды предлагают решения как для праздничных событий, так и для ежедневного ритма. В моде — сочетание аккуратности, текстуры и легкого небрежного шарма. Важно, что большинство популярных зимних причесок не требуют сложных техник или часов перед зеркалом. Они легко адаптируются под разную длину волос и стиль одежды, отмечают эксперты Real Simple.

Гладкий шиньон

Эта прическа стала настоящим фаворитом зимних образов благодаря своей универсальности. Гладкий шиньон идеально подходит как к вечерним платьям, так и к сдержанным повседневным лукам с пальто или высоким воротником. Основой является максимально аккуратный низкий хвост, из которого формируется плотный узел. Такой вариант выглядит сдержанно, элегантно и хорошо держит форму даже в непогоду. К тому же он не конфликтует с шарфами и верхней одеждой.

Косы

Косы — это практичный и одновременно милый вариант для холодных дней. Они особенно хорошо подходят для средних и длинных волос. Центральный пробор и две равные косы создают симметричный, опрятный образ, который легко сочетается с шапками и беретами. Легкое распушивание добавляет объема и непринужденности. Эта прическа выглядит молодежно и не теряет актуальности из года в год.

Гладкий пучок с косой

Для праздничных зимних событий отлично подойдет вариация пучка с плетением. Волосы собираются в низкий хвост, заплетаются в классическую косу и аккуратно прячутся в пучок. Гладкая текстура добавляет прическе изысканности, а плетение делает образ более интересным. По желанию его можно дополнить аксессуарами — лентой, обручем или декоративной заколкой. Это хороший баланс между строгостью и праздничностью.

Романтическая прическа с подколотыми волосами

Романтичный updo доказывает, что даже короткие волосы можно красиво собрать. Легкая небрежность, мягкие пряди и объем создают нежное, женственное настроение. Часть волос остается у лица, что добавляет образу легкости. Такая прическа подходит как для свиданий, так и для семейных праздников. Она выглядит непринужденно, но в то же время продуманно.

Полусобранная прическа

Этот вариант станет идеальным для тех, кто не хочет полностью собирать волосы. Полусобранная прическа позволяет сохранить волны или локоны, одновременно добавляя образу структуры. Главный акцент — аксессуары: блестящие заколки, бархатные банты или жемчужные заколки. Именно они превращают повседневную укладку в праздничную. Такой стиль хорошо сочетается с теплыми свитерами и зимними платьями.

Текстурные волны

Небрежные волны — идеальный выбор для зимнего сезона, когда легкая растрепанность выглядит особенно уместно. Эта прическа не боится шапок и капюшонов, ведь текстура лишь усиливает ее шарм. Главное — хорошо увлажненные волосы, чтобы волны выглядели мягкими, а не сухими. Сочетание разных направлений локонов создает естественный объем. Это универсальный вариант для ежедневного стиля.

Объемный хвост

Объемный хвост — практичное решение для холодной погоды, когда хочется освободить шею для шарфов и воротников. Он выглядит динамично и свежо, особенно в сочетании с обручами или наушниками. Секрет в многоуровневом сборе волос, который добавляет густоты и упругости. Такая прическа хорошо держится в течение дня. Она сочетает комфорт и стиль.

Боб с укладкой в стиле 90-х

Короткие стрижки этой зимой снова в центре внимания, а объемная укладка в стиле 90-х добавляет им характера. Главный акцент — на пышность, мягкий изгиб и движение волос. Этот вариант выглядит ухоженно, но не перегружено. Он универсален и подходит как к повседневной, так и к праздничной одежде. Именно поэтому такая укладка стала одним из самых популярных зимних трендов.

