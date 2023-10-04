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Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
1,1 т.
Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Тренды обладают способностью проходить, однако некоторые вещи остаются актуальными вечно. К примеру, красный маникюр. Он буквально "кричит" о вашей женственности, уверенности в себе, страсти и, безусловно, изысканности.

Красный лак подходит к любому тону кожи и любой форме ногтей. И самое главное – этой осенью и зимой он будет как никогда популярен. OBOZREVATEL покажет беспроигрышные варианты красного маникюра.

Не можем и не будем игнорировать тот факт, что красный нейл-арт обладает максимальной совместимостью с осенним и зимним гардеробом. Он гармонично комбинируется как с кожаными куртками, так и с бежевыми тренчами, уютными пальто и стильными дубленками.

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Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Красный придаст правильный контраст вашему общему образу. Он выглядит несколько празднично, а потому повседневные аутфиты в холодное время с ним становятся более интересными и яркими.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Красный ассоциируется у людей с лидерством, победами, властью. Это прекрасный вариант, чтобы подчеркнуть свою уверенность, или, если не хватает, добавить ее. Энергетика этого цвета очень сильна, поэтому будет однозначно привлекать к вам внимание окружающих.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Классическое глянцевое покрытие красного цвета выглядит безупречно. Однако не стоит ограничиваться только им. Матовый маникюр с этим оттенком будет уютным и теплым – то, что нужно осенью и зимой.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам
Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Оттенки тоже могут быть разными. В этом году на модных показах и красных дорожках красовались всемирно известные красавицы с более глубокими оттенками, приближенными к бордовому, и наоборот – более яркими морковно-красными ногтями.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам
Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Не ограничивайтесь и в дизайне. Конечно, однотонное покрытие сейчас наиболее актуально, однако если душа требует изюминок – не отказывайте. Красный – цвет любви, так почему бы не сделать дизайн с крошечными красными сердечками. Не хотите такой рисунок – всегда есть простая геометрия с ее линиями, фигурами и абстракциями.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Также не забывайте о еще одной вечно актуальной классике – французском маникюре. Красный френч – однозначно беспроигрышный вариант, который сможет стать вашим любимым нейл-артом еще на долгое время.

Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Ранее мастера маникюра также советовали присмотреться к бордовому оттенку лака. Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит для любого цвета кожи, гармонично сочетается с гардеробом, выглядит дорого и элегантно. А если вам хочется добавить в образы больше свежести, то обратите внимание на оливково-зеленый маникюр. Специалисты уверяют – этот тренд точно придется по душе модницам.

Также OBOZREVATEL писал, что в этом году особую популярность приобрел "продуктовый" дизайн: мы уже видели и клубничные ногти, и апельсиновые, ирисовые и даже вдохновенные матча-латте. Встречайте "новенького" в аппетитной компании: маникюр "кокосовое молоко". Сейчас такой дизайн активно набирает популярность в TikTok и за его пределами.

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