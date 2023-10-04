Беспроигрышный вариант. Названо цвет маникюра на холодное время года, который подойдет всем женщинам

Тренды обладают способностью проходить, однако некоторые вещи остаются актуальными вечно. К примеру, красный маникюр. Он буквально "кричит" о вашей женственности, уверенности в себе, страсти и, безусловно, изысканности.

Красный лак подходит к любому тону кожи и любой форме ногтей. И самое главное – этой осенью и зимой он будет как никогда популярен. OBOZREVATEL покажет беспроигрышные варианты красного маникюра.

Не можем и не будем игнорировать тот факт, что красный нейл-арт обладает максимальной совместимостью с осенним и зимним гардеробом. Он гармонично комбинируется как с кожаными куртками, так и с бежевыми тренчами, уютными пальто и стильными дубленками.

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Красный придаст правильный контраст вашему общему образу. Он выглядит несколько празднично, а потому повседневные аутфиты в холодное время с ним становятся более интересными и яркими.

Красный ассоциируется у людей с лидерством, победами, властью. Это прекрасный вариант, чтобы подчеркнуть свою уверенность, или, если не хватает, добавить ее. Энергетика этого цвета очень сильна, поэтому будет однозначно привлекать к вам внимание окружающих.

Классическое глянцевое покрытие красного цвета выглядит безупречно. Однако не стоит ограничиваться только им. Матовый маникюр с этим оттенком будет уютным и теплым – то, что нужно осенью и зимой.

Оттенки тоже могут быть разными. В этом году на модных показах и красных дорожках красовались всемирно известные красавицы с более глубокими оттенками, приближенными к бордовому, и наоборот – более яркими морковно-красными ногтями.

Не ограничивайтесь и в дизайне. Конечно, однотонное покрытие сейчас наиболее актуально, однако если душа требует изюминок – не отказывайте. Красный – цвет любви, так почему бы не сделать дизайн с крошечными красными сердечками. Не хотите такой рисунок – всегда есть простая геометрия с ее линиями, фигурами и абстракциями.

Также не забывайте о еще одной вечно актуальной классике – французском маникюре. Красный френч – однозначно беспроигрышный вариант, который сможет стать вашим любимым нейл-артом еще на долгое время.

Ранее мастера маникюра также советовали присмотреться к бордовому оттенку лака. Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит для любого цвета кожи, гармонично сочетается с гардеробом, выглядит дорого и элегантно. А если вам хочется добавить в образы больше свежести, то обратите внимание на оливково-зеленый маникюр. Специалисты уверяют – этот тренд точно придется по душе модницам.

Также OBOZREVATEL писал, что в этом году особую популярность приобрел "продуктовый" дизайн: мы уже видели и клубничные ногти, и апельсиновые, ирисовые и даже вдохновенные матча-латте. Встречайте "новенького" в аппетитной компании: маникюр "кокосовое молоко". Сейчас такой дизайн активно набирает популярность в TikTok и за его пределами.

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