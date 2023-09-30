Модный тренд 2023: что за маникюр 'кокосовое молоко' и кому он подойдет

Не секрет, что мастера маникюра и его ценители имеют хорошую фантазию, потому что придумать креативные дизайны по силам далеко не каждому. В этом году нас удивляли разные тренды, а особую популярность приобрел "продуктовый" дизайн: мы уже видели и клубничные ногти, и апельсиновые, ирисовые и даже вдохновленные матча-латте. Встречайте "новенького" аппетитной компании: маникюр "кокосовое молоко". Сейчас такой дизайн активно набирает популярность в TikTok и за его пределами. Так что если дизайны в осенних цветах уже "приелись", встречайте новую модную альтернативу.

Перед тем, как вы спросите "чем кокосовое молоко отличается от других подобных дизайнов?", уверяем – разница есть. Во-первых, такой дизайн выполнен в более холодном оттенке (кокосовое молоко в жизни белее, чем обычное). Во-вторых, этот маникюр позволяет экспериментировать с плотностью покрытия. В отличие от классического "молочного" дизайна, в котором ногти обязательно покрыты полупрозрачным лаком, который не скрывает их текстуру, то здесь вы можете выбирать самостоятельно. Белый может полностью перекрывать ноготок, или создавать полупрозрачную "вуаль", которая сделает цвет более равномерным, а руки более ухоженными.

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Для финишного покрытия "кокосовое молоко" имеет достаточно четкие рекомендации, а именно – глянцевый эффект. В общем, можно экспериментировать с простыми дизайнами, вроде френча или геометрии, однако классический кокосовый маникюр – однотонный. Конечно, любительницам ярких дизайнов такой маникюр может показаться скучным, а вот те, кто предпочитает натуральность, его оценят.

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