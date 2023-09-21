Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Осенняя прохлада вдохновляет присмотреться к более темным, глубоким, но вместе с тем уютным цветам лаков. Популярностью уже не первый сезон пользуются шоколадный и бордовый оттенки, однако если они вам наскучили, то присмотритесь к оливково-зеленому маникюру. Специалисты уверяют – это тренд, который точно придется по душе модницам с любым оттенком кожи.

Этот красивый оттенок зеленого буквально кричит об осени, а еще его важным преимуществом является умение гармонично вписаться в любой аутфит и красиво его дополнить. OBOZREVATEL покажет идеи маникюра в этом цвете.

Модницы по всему миру уже активно внедряют оливковый нейл-арт в свои образы. Хэштег #olivegreennails набрал в TikTok около миллиона просмотров, и это число продолжает расти.

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В этом оттенке есть что-то стильное и спокойное, хотя технически он немного ярче, чем привычные нейтральные цвета. Несмотря на это, он очень практичен в носке, а особенно в осенний период. Бежевые тренчи, джинсовые куртки, черные жакеты и другая верхняя одежда в эту прохладную пору создадут отличный дуэт с оливковом-зеленым маникюром.

Ограничиваться однотонным покрытием, как всегда, не стоит. Есть множество различных необычных вариаций использования этого лака. Традиционно предлагаем присмотреться к френчу. Оливковая версия французского маникюра претендует на то, чтобы стать вашим любимым дизайном.

Добавьте образу сияния за счет несколько хромированных оливковых ногтей. Таким образом получаем более светлый вариант, но не менее красивый и стильный. Тем более, что такая гладкая блестящая поверхность в нейл-арте сейчас на пике популярности.

Если вы сторонница нюдового прозрачного покрытия, то и для вас есть выигрышные предложения с применением оливкового. Особенно удачно будет сочетаться матовая прозрачная основа с глянцевыми рисунками. Это могут быть полосы, точки, простая геометрия и более абстрактные фигуры – дайте волю фантазии и создайте свой уникальный дизайн. А если присмотреться к фото ниже, то можно увидеть крошечные авокадо на ногтях – и это прекрасно!

Глянцевое покрытие делает этот оттенок особенным. Он может быть как более светлым, так и глубоким, насыщенным. Вместе с тем оливковый трендово выглядит в матовой интерпретации – получается уютный и мягкий нейл-арт.

Отметим, ранее мастера маникюра также советовали присмотреться к бордовому оттенку лака. Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит под любой цвет кожи, гармонично сочетается с гардеробом, выглядит дорого и элегантно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое латте-френч и почему от него в восторге все модницы. Этот дизайн называют "маникюром богатой девочки".

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