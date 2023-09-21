newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
198
Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Осенняя прохлада вдохновляет присмотреться к более темным, глубоким, но вместе с тем уютным цветам лаков. Популярностью уже не первый сезон пользуются шоколадный и бордовый оттенки, однако если они вам наскучили, то присмотритесь к оливково-зеленому маникюру. Специалисты уверяют – это тренд, который точно придется по душе модницам с любым оттенком кожи. 

Этот красивый оттенок зеленого буквально кричит об осени, а еще его важным преимуществом является умение гармонично вписаться в любой аутфит и красиво его дополнить. OBOZREVATEL покажет идеи маникюра в этом цвете. 

Модницы по всему миру уже активно внедряют оливковый нейл-арт в свои образы. Хэштег #olivegreennails набрал в TikTok около миллиона просмотров, и это число продолжает расти. 

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023
Видео дня

В этом оттенке есть что-то стильное и спокойное, хотя технически он немного ярче, чем привычные нейтральные цвета. Несмотря на это, он очень практичен в носке, а особенно в осенний период. Бежевые тренчи, джинсовые куртки, черные жакеты и другая верхняя одежда в эту прохладную пору создадут отличный дуэт с оливковом-зеленым маникюром. 

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Ограничиваться однотонным покрытием, как всегда, не стоит. Есть множество различных необычных вариаций использования этого лака. Традиционно предлагаем присмотреться к френчу. Оливковая версия французского маникюра претендует на то, чтобы стать вашим любимым дизайном.

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023
Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

 Добавьте образу сияния за счет несколько хромированных оливковых ногтей. Таким образом получаем более светлый вариант, но не менее красивый и стильный. Тем более, что такая гладкая блестящая поверхность в нейл-арте сейчас на пике популярности.

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Если вы сторонница нюдового прозрачного покрытия, то и для вас есть выигрышные предложения с применением оливкового. Особенно удачно будет сочетаться матовая прозрачная основа с глянцевыми рисунками. Это могут быть полосы, точки, простая геометрия и более абстрактные фигуры – дайте волю фантазии и создайте свой уникальный дизайн. А если присмотреться к фото ниже, то можно увидеть крошечные авокадо на ногтях – и это прекрасно!

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Глянцевое покрытие делает этот оттенок особенным. Он может быть как более светлым, так и глубоким, насыщенным. Вместе с тем оливковый трендово выглядит в матовой интерпретации – получается уютный и мягкий нейл-арт.

Уж не бордовый: этот оттенок лака неожиданно вырвался в тренды осени-2023

Отметим, ранее мастера маникюра также советовали присмотреться к бордовому оттенку лака. Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит под любой цвет кожи, гармонично сочетается с гардеробом, выглядит дорого и элегантно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что такое латте-френч и почему от него в восторге все модницы. Этот дизайн называют "маникюром богатой девочки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!