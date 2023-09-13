Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Раз в три-четыре недели перед каждой девушкой стоит непростая задача – выбор цвета лака для нового маникюра. Ходить с этим оттенком придется около месяца, он должен гармонично сочетаться с гардеробом, выглядеть актуально и дорого. Чтобы облегчить выбор, специалисты назвали самый удачный, трендовый и беспроигрышный вариант – бордовый.

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Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит под любой цвет кожи. На платформе Who what wear показали лучшие идеи бордового маникюра.

Модницы выбирают этот цвет, поскольку он не такой мрачный как черный, но при этом в нем сохраняется то самое вечное, классическое ощущение, которого мы стремимся достичь при монохромном маникюре.

Бордовый – это символ женственности, открытой сексуальности, а так же статуса носителя. Он ассоциируется с респектабельностью и высоким положением в обществе. Именно поэтому маникюр в таком цвете будет выглядеть дорого и элегантно, а в осеннюю пору еще и очень уместно.

С наступлением холодов многие красавицы отказываются от ярких или светлых оттенков, а предпочтение отдают как раз-таки темной палитре. Бордовый в ней – однозначно выигрышный вариант.

В классической глянцевой подаче этот оттенок смотрится безупречно, но это вовсе не значит, что нужно останавливаться только на нем. Матовое покрытие также может прийтись вам по вкусу.

А как насчет дуэта глянцевого и матового? Такая комбинация явно будет выглядеть необычно и привлекать внимание окружающих.

Не стоит забывать и о "вечной классике" – французском маникюре. Френч с бордовыми кончиками вместо белых – дизайн, в который невозможно не влюбиться.

Бордовые ногти можно дополнять смелыми деталями: блестками, стразами, наклейками и прочим. Но помните, что во всем важно соблюдать меру, а минимализм еще не покинул список трендов.

Этот цвет станет идеальным дополнением осенних аутфитов, которые отличаются уютом и теплотой, а порой, наоборот, дерзостью и стильной грубостью. Представьте, как красиво будет смотреться бордовый маникюр с бежевым тренчем, шоколадным пальто или черной кожаной курткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый сезон в мире приобретают популярность различные стили, дизайны и техники маникюра. В 2023 году очередь дошла и до "украинского" нейл-арта. С началом полномасштабной войны и эвакуацией женщин за границу украинская бюти-сфера стала популярнее за пределами страны.

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