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Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
1,6 т.
Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Раз в три-четыре недели перед каждой девушкой стоит непростая задача – выбор цвета лака для нового маникюра. Ходить с этим оттенком придется около месяца, он должен гармонично сочетаться с гардеробом, выглядеть актуально и дорого. Чтобы облегчить выбор, специалисты назвали самый удачный, трендовый и беспроигрышный вариант – бордовый. 

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Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит под любой цвет кожи. На платформе Who what wear показали лучшие идеи бордового маникюра. 

Модницы выбирают этот цвет, поскольку он не такой мрачный как черный, но при этом в нем сохраняется то самое вечное, классическое ощущение, которого мы стремимся достичь при монохромном маникюре. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Бордовый – это символ женственности, открытой сексуальности, а так же статуса носителя. Он ассоциируется с респектабельностью и высоким положением в обществе. Именно поэтому маникюр в таком цвете будет выглядеть дорого и элегантно, а в осеннюю пору еще и очень уместно. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

С наступлением холодов многие красавицы отказываются от ярких или светлых оттенков, а предпочтение отдают как раз-таки темной палитре. Бордовый в ней – однозначно выигрышный вариант. 

В классической глянцевой подаче этот оттенок смотрится безупречно, но это вовсе не значит, что нужно останавливаться только на нем. Матовое покрытие также может прийтись вам по вкусу. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

А как насчет дуэта глянцевого и матового? Такая комбинация явно будет выглядеть необычно и привлекать внимание окружающих. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Не стоит забывать и о "вечной классике" – французском маникюре. Френч с бордовыми кончиками вместо белых – дизайн, в который невозможно не влюбиться. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Бордовые ногти можно дополнять смелыми деталями: блестками, стразами, наклейками и прочим. Но помните, что во всем важно соблюдать меру, а минимализм еще не покинул список трендов. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Этот цвет станет идеальным дополнением осенних аутфитов, которые отличаются уютом и теплотой, а порой, наоборот, дерзостью и стильной грубостью. Представьте, как красиво будет смотреться бордовый маникюр с бежевым тренчем, шоколадным пальто или черной кожаной курткой. 

Скоро его будут носить все: назван идеальный маникюр осени-2023, который смотрится дорого и стильно

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый сезон в мире приобретают популярность различные стили, дизайны и техники маникюра. В 2023 году очередь дошла и до "украинского" нейл-арта. С началом полномасштабной войны и эвакуацией женщин за границу украинская бюти-сфера стала популярнее за пределами страны. 

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