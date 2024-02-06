675 часов работы и 14 тысяч булавок: в чем секрет платья Майли Сайрус для 'Грэмми' и при чем здесь Милла Йовович. Фото и видео

Всемирно известная американская певица Майли Сайрус на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" запомнилась не только тем, что получила свою первую статуэтку, но и, безусловно, эффектным и несколько дерзким образом на красной дорожке. 31-летняя звезда выбрала для поразительного появления платье от Maison Margiela, которое для нее эксклюзивно создал креативный директор модного дома Джон Гальяно. Для изготовления золотого наряда использовали 14 тысяч булавок, а для их соединения мастерам понадобилось 675 часов работы.

Об этом сообщили на странице бренда в Instagram, опубликовав кадры создания платья, которое метит стать культовым (если уже этого не сделало). OBOZ.UA решил рассказать, что еще известно об образе Сайрус, в том числе и о ее прическе, который наделал немало шума в сети.

Итак, как мы уже заметили, платье, в котором Майли Сайрус появилась на красной дорожке "Грэмми" – это соединенные между собой вручную 14 тысяч золотых английских булавок. 675 часов кропотливой работы, после которых образ певицы на церемонии сочли одним из лучших.

Платье Maison Margiela имеет сложный вырез, скульптурные детали из шпилек на бюсте, сетчатый дизайн на торсе, металлическую скульптуру на талии, украшенные руки-скелеты, а также юбку из сетки с разрезами. Образ дополняли желтые бархатные туфли с переплетенными ремешками под искусственную ящерицу Tabi, созданные Кристианом Лубутеном в рамках коллекции Maison Margiela Artisanal 2024 года.

Наряд был создан по заказу и вдохновлен образом Джона Гальяно из коллекции осень-зима 1996 года. А теперь "телепортируемся" в 1997-й и видим голливудскую звезду украинского происхождения Миллу Йовович в платье John Galliano на презентации культовой ленты "Пятый элемент". Говорить о сходстве этих двух образов, созданных с разницей почти в 30 лет, нет смысла – все видно на коллаже.

Возвращаемся к Майли и не можем проигнорировать ее пышную шевелюру, которая также наделала немало шума на "Грэмми". По словам парикмахера артистки Боба Ресина, в честь фильма "Барбарелла", космической одиссеи 1960-х годов с Джейн Фондой в главной роли, прическа Сайрус "была сделана с огромной высоты и каскада развеянных слоев".

"Я хотел создать образ, который чувствовался бы свежим и современным, но в то же время черпал вдохновение из прошлого. Волосы распущенные и большие, но все еще немного растрепаны, чтобы чувствовать себя сексуально и помогать Майли чувствовать себя уверенно. Но мы сохраняем прическу немножко панковской, что вносит ее в современный мир", – поделился Ресин в комментарии InStyle.

Ранее OBOZ.UA писал и о других самых ярких образах "Грэмми". Кроме Майли Сайрус, своими нарядами также поражали Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие. Посмотреть их фото с церемонии предлагаем в нашем материале.

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