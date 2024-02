Платье Versace 1995 года, 'конкурс невест' и дерзкая откровенность. Топ-10 самых ярких образов Grammy Awards 2024

66-я красная дорожка вручения премии Grammy Awards 2024 стартовала вечером 4 февраля в Лос-Анджелесе, собрав величайших музыкантов мира. Когда речь идет о голливудских церемониях, нельзя обойти вниманием и звездные образы.

В этом году знаменитости поразили разнообразием стилей. Кто-то выбрал изящные белые платья в стиле невесты, другие сделали ставку на дерзкие и откровенные образы. Красная дорожка также удивила элегантным винтажным платьем Versace 1995 года.

Тейлор Свифт

Для важного события певица выбрала белое платье с рюшами от модного дома Schiaparelli Couture, изготовленное по заказу. Свифт добавила к образу черные перчатки и туфли на каблуке. Верхняя часть платья представляла собой корсет с завязками на спине.

Майли Сайрус

31-летняя Майли Сайрус выбрала откровенное золотое сетчатое платье от Maison Margiela, обнажившее ее фигуру. Выразительный образ сочетался с золотистым металлическим нижним бельем и желтыми лодочками.

Дуа Липа

28-летняя Дуа Липа блистала в серебристом платье с вырезами вдоль бедер, изготовленном на заказ. На шее звезды красовались бусы Tiffany & Co из платины и 18-каратного желтого золота с сапфирами, рубелитами и бриллиантами.

Доджа Кэт

Певица Доджа Кэт не перестает удивлять необычными луками. В этот раз 28-летняя звезда надела полностью прозрачное платье, которое также было сшито с невероятно глубоким вырезом.

Оливия Родриго

20-летняя Оливия Родриго выглядела невероятно в белом винтажном платье от Versace 1995 года, украшенном кристаллами.

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона, поразила черным платьем с вырезом, добавив каблуки. 25-летняя девушка закрасила свои многочисленные татуировки на руках для "Грэмми".

Билли Айлиш

Певица надела бомбер с гербом Барби в честь своей песни "What Was I Made For?", которая является саундтреком к фильму Греты Гервиг. Куртка – это переделанный винтажный бомбер Барби, изготовленный специально для Билли.

Лана Дель Рэй

Лана Дель Рэй выглядела невероятно в прозрачном черном платье с цветочными акцентами. Она соединила его с туфлями на каблуке и большим бантом в волосах.

Мэдисон Бир

Мэдисон Бир ошеломила белым платьем без бретелей Marmar Halim на заказ. Артистка была номинирована на свою первую премию "Грэмми" в категории "Лучший увлекательный аудиоальбом".

Кристина Агилера

Кристина Агилера продемонстрировала стройную фигуру в голубом платье. Певица зачесала назад свои светлые волосы.

