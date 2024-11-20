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57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии "Мужчина года". Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
1 минута
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57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии 'Мужчина года'. Фото

Голливудская актриса Николь Кидман поразила поклонников элегантным образом, в котором появилась на церемонии вручения премии "Мужчина года". 57-летняя знаменитость показала свою подтянутую фигуру, выйдя на красную дорожку в потрясающем обтягивающем платье.

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Для эффектного появления перед публикой звезда предпочла наряд от дома моды Balenciaga, пишет People. Аутфит сочетал в себе утонченность и экстравагантность.

57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии "Мужчина года". Фото

На торжественном мероприятии Николь Кидман появилась в приталенном красном платье в пол с длинными рукавами. На первый взгляд лук может показаться довольно простым, однако весь секрет скрыт в задней части. Главным акцентом аутфита стал корсет на шнуровке, расположенный вдоль всего наряда. Актриса уверенно позировала перед камерами, демонстрируя интересную деталь платья.

57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии "Мужчина года". Фото

Знаменитость решила не перегружать образ большим количеством украшений. Она выбрала несколько массивных колец и дополнила свой внешний вид красными каблуками с острыми носками.

57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии "Мужчина года". Фото

В макияже Николь Кидман предпочла нюдовые оттенки. Она сделала более выразительным взгляд с помощью коричневых теней, а на губы нанесла нежную помаду. Голливудская звезда распустила светлые волосы и немного подкрутила пряди на кончиках.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 16-летняя дочь Николь Кидман дебютировала как модель.

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