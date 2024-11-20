57-летняя Николь Кидман показала потрясающую фигуру в обтягивающем красном платье на церемонии вручения премии 'Мужчина года'. Фото

Голливудская актриса Николь Кидман поразила поклонников элегантным образом, в котором появилась на церемонии вручения премии "Мужчина года". 57-летняя знаменитость показала свою подтянутую фигуру, выйдя на красную дорожку в потрясающем обтягивающем платье.

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Для эффектного появления перед публикой звезда предпочла наряд от дома моды Balenciaga, пишет People. Аутфит сочетал в себе утонченность и экстравагантность.

На торжественном мероприятии Николь Кидман появилась в приталенном красном платье в пол с длинными рукавами. На первый взгляд лук может показаться довольно простым, однако весь секрет скрыт в задней части. Главным акцентом аутфита стал корсет на шнуровке, расположенный вдоль всего наряда. Актриса уверенно позировала перед камерами, демонстрируя интересную деталь платья.

Знаменитость решила не перегружать образ большим количеством украшений. Она выбрала несколько массивных колец и дополнила свой внешний вид красными каблуками с острыми носками.

В макияже Николь Кидман предпочла нюдовые оттенки. Она сделала более выразительным взгляд с помощью коричневых теней, а на губы нанесла нежную помаду. Голливудская звезда распустила светлые волосы и немного подкрутила пряди на кончиках.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 16-летняя дочь Николь Кидман дебютировала как модель.

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