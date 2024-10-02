16-летняя дочь Николь Кидман дебютировала как модель: как выглядела в ее возрасте звездная мама. Редкие фото

Дочь австралийско-американской актрисы Николь Кидман – 16-летняя Сандей Роуз – впервые появилась на подиуме во время показа коллекции весна-лето 2025 бренда Miu Miu в Париже. Начинающая модель открыла мероприятие в белом платье, гетрах и туфлях с открытым носком.

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57-летняя Николь Кидман не была одним из присутствующих гостей на этом показе, поэтому можно предположить, что она поддерживала дочь за кулисами. Позже после мероприятия мать и дочь попали вместе в объектив камер фотографов на ужине Miu Miu в рамках Недели моды в Париже. OBOZ.UA решил вспомнить, какой в подростковом возрасте была Николь Кидман, когда только начинала свою карьеру.

В свои 14 лет актриса также занималась модельной деятельностью. Спустя месяц после дня рождения она снялась для обложки журнала Dolly Magazine. Образ Кидман тогда максимально воплощал стиль 80-х: с афрокудями, красной помадой на губах и в яркой одежде, которая сочетала повседневную одежду со спортивным костюмом.

Эти фото продемонстрировал Грэм Нортон в своем одноименном шоу.

"Я покрасила волосы в рыжий. Мне было всего 14. Они не были таким рыжим. Все всегда думают, что они были таким рыжим, а они не были. Нет, они покрасили их в рыжий, – раскрыла свою тайну Николь Кидман. – Честно говоря, я бы хотела, чтобы мои волосы не были такими, как сейчас. Это так ужасно. Должен сказать, что все, кто имеет вьющиеся волосы в молодости, оставляйте их кудрявыми, не выпрямляйте, потому что через некоторое время вы уже не вернете свои кудри обратно. Они становятся похожими на вьющуюся массу. То есть, это и есть вьющаяся масса, но мне это нравится. Да, они исчезли. Так что я теперь как старая женщина, которая говорит: "Не крась волосы и не выпрямляй кудри".

Со временем девушка отошла от модельного бизнеса и ушла в актерское мастерство. Более того, свои первые роли Николь Кидман начала исполнять еще с 15-летнего возраста. Однако отправной точкой карьеры актрисы было участие в музыкальном видеоклипе певицы Пэт Уилсон Bop Girl.

Ранее OBOZ.UA писал, что в июне на Неделе моды в Париже Николь Кидман пришла на показ вместе со своей дочерью. В сети тогда заявили, что женщины похожи, как две капли воды.

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