Выгодная инвестиция в гардероб: 5 самых модных шорт на лето 2024

Летом удобно носить платья и юбки из легких тканей. Однако до тех пор, пока не поднимается ветер: в этот момент каждая чувствует себя как Мэрилин Монро в знаменитой сцене из фильма "Зуд седьмого года". Чтобы избежать курьезов, надевайте шорты. К счастью, дизайнеры предлагают широкий выбор фасонов, который сможет удовлетворить даже самых капризных модниц.

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Что актуально летом 2024 года: мини, боксеры или, может, бермуды? Как интересно стилизовать шорты? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Пижамные шорты

Если ваши шорты из пижамного комплекта однотонные (или имеют лаконичный принт) и не декорированы кружевом – смело дополняйте ими свои летние образы. Подойдут изделия из любых легких тканей: атласные, шелковые, хлопчатобумажные, вискозные или из муслина. Надевайте вместе с ними бесшовное телесное белье.

С чем носить пижамные шорты? Со льняной рубашкой, топом, блузой, oversize-футболкой или корсетом. Также сюда красиво впишутся однотонные кеды или мюли.

2. Льняные шорты

Они обладают хорошей воздухопроницаемостью, что ускоряет испарение пота. Это – идеальное решение для жаркого лета. В 2024 году в трендах бермуды, шорты-клеш, с фигурными планками, со скругленными разрезами и с отворотами. Также советуем присмотреться к модели "трапеция": она подчеркивает талию и бедра, а также создает эффект "песочных часов".

Льняные шорты можно носить с футболкой из натуральной ткани, майкой, кроп-топом или с шелковой/льняной рубашкой. Из обуви подойдут вьетнамки, шлепки, босоножки, слипоны, сабо или мюли.

3. Классические бермуды

Похоже, эта модель шорт никогда не покинет тренды. Все благодаря комфортной длине и универсальности. Бермуды уместно надевать как на прогулки или свидания, так и в офис или на деловые встречи. Особенно эффектно выглядят изделия в шоколадном, сливочном, бордовом, изумрудном, нежно-голубом цвете или мокко. С чем их носить? Со льняной рубашкой, футболкой и укороченным пиджаком, с поло или майкой кроше. А еще – с белыми кедами, мюлями, туфлями-лодочками или босоножками.

4. Джинсовые шорты

Здесь речь идет о моделях до колен или чуть выше. О мини придется забыть: во-первых, они выглядят вульгарно, а во-вторых, совершенно не защищают ноги от агрессивного солнца. Выбирайте модели в молочном или нежно-голубом цвете без потертостей и рваных элементов. С ними можно носить абсолютно все: от футболок и топов до свитшотов и худи.

5. Спортивные шорты

Если хотите создать лук с чем-то более интересным, чем джинсовые шорты или бермуды, выберите спортивные модели без лампасов. Дополните их футболками, лаконичными рубашками из легких тканей, майками в рубчик, кроп-топами или майками кроше. Из обуви лучше всего впишутся кеды, кроссовки, мюли или шлепки.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти интересных идеях, с чем носить леопардовую юбку. К примеру, фантазийная блуза сливочного цвета сделает образ нежным и легким.

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