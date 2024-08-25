С чем носить джинсы: 5 нескучных идей, которые вам захочется повторить

В 2024 году в тренде монохромные джинсы прямого кроя, клеш, с широкими штанинами и так называемые подковы (с полукруглыми штанинами). Все их объединяет то, что они легки в стилизации и подходят женщинам с любым ростом и типом фигуры.

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С чем вы обычно носите штаны из денима? Это футболка, майка в рубчик или, возможно, белая oversize-рубашка? Вдохните в свои образы новую жизнь с помощью более интересных ансамблей. Каких именно – узнайте в материале OBOZ.UA.

1. С удлиненным пиджаком

Удлиненный пиджак свободного кроя (особенно если имеет принт в виде вертикальных линий) визуально вытягивает силуэт. С ним вы будете казаться выше и стройнее. Материал верха должен быть плотным. К примеру, натуральная кожа или костюмная ткань. Цвет – ахроматический (белый, черный и все оттенки серого) или насыщенный изумрудный, винный, шоколадный и т.д. Завершите свой лук прямыми джинсами и мюлями или элегантными туфлями-лодочками.

2. С твидовым пиджаком

Это – любимый модный прием француженок. Всего одна вещь, а именно твидовый пиджак в духе Chanel, способен любой лук с джинсами сделать благородным. Выбирайте монохромное изделие или с узором, который импонирует больше всего ("елочка", "гусиная лапка" или в крупную клетку). Из обуви подойдут кеды, туфли Мэри Джейн, мюли, лаконичные босоножки или лодочки.

3. С шелковой блузой

Как насчет контрастных фактур? Скомбинируйте в своем образе плотные джинсы и шелковую блузу свободного/асимметричного кроя. Эффектным будет верх в таких красках: молочном, пудровом, черном, сапфировом, рубиновом или изумрудном. Слишком банально? Наденьте блузу с принтом polka dot (мелкий горох) или абстрактными узорами.

4. С топом в романтическом стиле

Здесь речь идет о топе-бюстье, в технике кроше, бандо с массивным бантиком, о шелковом топе или из органзы и с рукавами-буфами. Любой из этих вариантов подчеркнет вашу женственность и легкость. Делайте ставку на монохромные модели в пастельной или насыщенной гамме без декора и принтов. Ведь они самодостаточны.

5. С жилетом

Стилизуйте джинсы жилетом из денима, костюмной ткани или из плотного льна. Верх должен быть однотонным. Иначе вы перегрузите образ. Далее обуйте элегантные мюли, белые кеды или туфли на невысоких каблуках и, если хотите, завяжите на шее шелковый платок. Последнее прибавит к вашему луку интересный акцент.

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