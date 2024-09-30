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12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Анна Боклажук
Lady Oboz
4 минуты
24
12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Осенний капсульный гардероб задает тон всем образам на переходный период. Удобные футболки, черные леггинсы, боди, кроссовки, брюки и рубашки на пуговицах – самые нужные вещи, которые сделают ваш ежедневный выбор одежды легким и удобным.

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Осенний маст-хев – это универсальные предметы гардероба. OBOZ.UA собрал для вас подборку самых необходимых вещей на следующий сезон.

Белая футболка

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Не все любят одевать джинсы и футболки, но немногие могут отрицать удобство, универсальность и совместимость белой футболки с большим количеством вещей в гардеробе.

Рубашка

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Полосатая или однотонная рубашка на пуговицах не испортит ни один осенний лук. Ее можно носить с подкатанными рукавами, накидывать на спину, разстегнуть или заправлять – вариативность не имеет предела.

Черные леггинсы

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Черные леггинсы – это о комфорте и удачном сочетании с другими вещами капсульного гардероба. Они позволяют создавать практичные образы на осень, в которых будет тепло и удобно гулять даже в непогоду.

Лонгслив

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Когда в футболке уже прохладно, но для свитера еще рано – лонгслив – идеальный вариант. А позже его можно одевать как базовый слой одежды под свитер или пиджак.

Боди

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Боди с длинным рукавом осенью и зимой – это базовая составляющая гардероба: удобно, красиво, тепло. И, конечно же, его можно одеть под свитер, худые или пиджак.

Уютный свитшот

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Теплые и комфортные оверсайз свитшоты – это об удобстве и стиле. Они являются необходимой частью осеннего гардероба, особенно для тех, кто любит спортивный повседневный стиль.

Кроссовки

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Удобные кроссовки – это те, которые вы можете носить, пройдя 10 000 шагов, не задумываясь о том, что устали. Хорошо, если они будут базового цвета и подходить под минималистические образы.

Джинсы

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Джинсы – беспроигрышный вариант для повседневного образа. Широкие или прямые, с резинкой снизу или без нее – выбирайте по своему вкусу и сочетайте с футболками, рубашками, лонгсливами или свитерами.

Брюки карго

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Для неформальных образов отлично подойдут широкие штаны карго с карманами, где можно спрятать необходимые мелочи. Такой низ может подчеркнуть хрупкие руки и плечи, что создаст красивые пропорции.

Свитер

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Вам не нужно заполнять шкаф 10 разными кардиганами и кашемировыми свитерами. Просто купите одну или две базовые модели, которые можно совместить с другой одеждой.

Блейзер

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Льняные блейзеры – это один из тех летних аксессуаров, которые можно носить в течение нескольких первых недель осеннего сезона. Для второй половины подумайте о кожаной куртке или более теплом пиджаке.

Трикотажное платье

12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Вязаная одежда обеспечивает такую же легкость, как ваши любимые летние платья, только они более теплые и уютные, чем невесомые ткани.

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