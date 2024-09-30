12 предметов осеннего капсульного гардероба, хорошо сочетающихся между собой

Осенний капсульный гардероб задает тон всем образам на переходный период. Удобные футболки, черные леггинсы, боди, кроссовки, брюки и рубашки на пуговицах – самые нужные вещи, которые сделают ваш ежедневный выбор одежды легким и удобным.

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Осенний маст-хев – это универсальные предметы гардероба. OBOZ.UA собрал для вас подборку самых необходимых вещей на следующий сезон.

Белая футболка

Не все любят одевать джинсы и футболки, но немногие могут отрицать удобство, универсальность и совместимость белой футболки с большим количеством вещей в гардеробе.

Рубашка

Полосатая или однотонная рубашка на пуговицах не испортит ни один осенний лук. Ее можно носить с подкатанными рукавами, накидывать на спину, разстегнуть или заправлять – вариативность не имеет предела.

Черные леггинсы

Черные леггинсы – это о комфорте и удачном сочетании с другими вещами капсульного гардероба. Они позволяют создавать практичные образы на осень, в которых будет тепло и удобно гулять даже в непогоду.

Лонгслив

Когда в футболке уже прохладно, но для свитера еще рано – лонгслив – идеальный вариант. А позже его можно одевать как базовый слой одежды под свитер или пиджак.

Боди

Боди с длинным рукавом осенью и зимой – это базовая составляющая гардероба: удобно, красиво, тепло. И, конечно же, его можно одеть под свитер, худые или пиджак.

Уютный свитшот

Теплые и комфортные оверсайз свитшоты – это об удобстве и стиле. Они являются необходимой частью осеннего гардероба, особенно для тех, кто любит спортивный повседневный стиль.

Кроссовки

Удобные кроссовки – это те, которые вы можете носить, пройдя 10 000 шагов, не задумываясь о том, что устали. Хорошо, если они будут базового цвета и подходить под минималистические образы.

Джинсы

Джинсы – беспроигрышный вариант для повседневного образа. Широкие или прямые, с резинкой снизу или без нее – выбирайте по своему вкусу и сочетайте с футболками, рубашками, лонгсливами или свитерами.

Брюки карго

Для неформальных образов отлично подойдут широкие штаны карго с карманами, где можно спрятать необходимые мелочи. Такой низ может подчеркнуть хрупкие руки и плечи, что создаст красивые пропорции.

Свитер

Вам не нужно заполнять шкаф 10 разными кардиганами и кашемировыми свитерами. Просто купите одну или две базовые модели, которые можно совместить с другой одеждой.

Блейзер

Льняные блейзеры – это один из тех летних аксессуаров, которые можно носить в течение нескольких первых недель осеннего сезона. Для второй половины подумайте о кожаной куртке или более теплом пиджаке.

Трикотажное платье

Вязаная одежда обеспечивает такую же легкость, как ваши любимые летние платья, только они более теплые и уютные, чем невесомые ткани.

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