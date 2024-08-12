С чем сочетать серый цвет в одежде, чтобы выглядеть стильно: шпаргалка для модниц

Украинская стилистка Юлико назвала цвет, который станет хитом сезона осень-зима 2024/2025. Им оказался серый, который эксперт назвала "новым черным".

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Несмотря на то, что серые оттенки могут казаться скучными или тусклыми, есть немало способов, как гармонично добавить их в свой гардероб. Надо только знать секреты стилизации. На своей Instagram-странице Юлико призвала обратить внимание на ваш колорит. Если же серый "не ваш цвет", "используйте его подальше от лица" или же добавьте к образу наиболее подходящие оттенки.

Серый + классика

Серый + кемел

Серый + голубой

Серый + винный

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