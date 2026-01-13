Леонардо Ди Каприо случайно повторил аж два своих легендарных мема на 'Золотом глобусе 2026'. Фото

На церемонии вручения премии "Золотой глобус 2026" Леонардо Ди Каприо невольно стал героем момента, который мгновенно разошелся по соцсетям. Во время рекламной паузы 51-летнего актера снял на видео репортер The New York Times Кайл Бьюкенен, запечатлев эмоциональный разговор Ди Каприо с кем-то за кадром.

В коротком ролике актер живо устанавливает зрительный контакт, резко указывает пальцем на собеседника и демонстрирует преувеличенную реакцию удивления. Именно этот жест сразу напомнил культовый мем из фильма "Однажды в... Голливуде", где герой Ди Каприо сидит перед телевизором с пивом в руке и узнает знакомое лицо на экране, эмоционально указывая пальцем вперед.

Второй момент, который актер повторил практически в ту же секунду, ассоциируется с не менее легендарным мемом – сценой из "Джанго освобожденный". На одном из кадров Ди Каприо, одетый в классический смокинг, смеется с бокалом в руке, воспроизводя выражение лица и мимику своего персонажа Келвина Кэнди во время напряженного ужина. Именно эта сцена много лет используется как универсальная реакция на абсурдные или неожиданные ситуации.

На видео с "Золотого глобуса" актер вел себя значительно раскованнее, чем обычно на официальных мероприятиях. Он активно жестикулировал, смеялся, хлопал в ладоши и с юмором имитировал реакцию собеседника во время момента рекламы, посвященного K-pop. Такая эмоциональность резко контрастировала со сдержанным имиджем, которого Ди Каприо обычно придерживается на публичных церемониях.

Хотя официально не подтверждено, с кем именно общался актер, по предположениям очевидцев, это мог быть кто-то из его коллег по будущему фильму "Одна битва за другой", которые в тот вечер сидели за его столом. Сам Ди Каприо момент публично не комментировал.

