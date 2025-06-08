Звезда 'Леона-киллера' и 'Черного лебедя' Натали Портман: потомок эмигрантов из львовского села Кавское

Натали Портман – звезда фильмов "Леон-киллер" и "Черный лебедь" – актриса театра и кино, сценаристка, режиссер, обладательница титула одной из самых сексуальных женщин планеты и примерная мама двоих детей. По словам биографов звезды, своих жизненных и профессиональных целей она добивается не только благодаря таланту, но и трудоспособности, целеустремленности и вере в себя.

Видео дня

В любой киноэнциклопедии можно прочитать, что Натали Портман – "американская актриса израильского происхождения". Но на самом деле все гораздо сложнее: среди ее предков были не только евреи, но и поляки, румыны, а еще – уроженцы Украины. У актрисы украинские корни по материнской линии: предки ее матери эмигрировали из села Кавское, которое сейчас находится во Львовской области в Украине. В США они сменили фамилию с Эдельштейн на Стивенс.

Дебют на сцене в 10 лет

Натали Портман – имя при рождении Нета-ли Хершлаг – родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме. Когда девочке исполнилось три года, ее семья – отец, профессор медицины Авнер Хершлаг и мать, домохозяйка Шелли Стивенс, которая сейчас является агентом своей дочери – переехала в США, где поселилась на острове Лонг-Айленд. Нета-ли с детства тянулась к искусству. Она занималась в танцевальной студии, а на летних каникулах ездила в театральный лагерь Stagedoor Manor, где дети не только отдыхали, но и играли в любительских спектаклях. Когда девочке было 10 лет, она получила свою первую большую роль на сцене. Хорошенькую кино- и фотогеничную девочку активно приглашали сниматься в рекламных роликах, даже Revlon хотел видеть ее своей моделью, но Нета-ли мечтала о большом кино.

"Леон-киллер"

Попав на кастинг к Люку Бессону, который искал юную актрису в свой фильм "Леон-киллер", она поразила и самого режиссера, и его ассистентов не только своей искренностью и непосредственностью, но и неожиданным для 13-летней претендентки актёрским талантом – ей ничего не стоило расплакаться мгновенно, по просьбе режиссера. Несмотря на то что девочка была на год старше, чем ее героиня, Бессон рискнул и утвердил Нету-ли. Как выяснилось позже, он не прогадал. Юная актриса европеизировала свое имя, превратившись из Неты-ли в Натали и взяла псевдоним Портман – это фамилия ее бабушки, именно под ним в 1994 году, когда "Леон-киллер" вышел на экраны, ее узнал весь мир. У юной дебютантки, которая не потерялась на фоне таких маститых актеров, как Жан Рено и Гэри Олдмен, появилось множество поклонников, а зрительницы ее возраста начали делать стрижку боб-каре, какая была у Натали в фильме, и, как и она, носить чокеры.

Внушительный список киноработ

Первая роль Натали в кино оказался настолько успешной, что на нее обратили внимание режиссеры, которые начали наперебой приглашать ее в свои фильмы. Список киноработ Портман внушителен, и каждая из них означала определенный этап в творчестве актрисы и показывала ее способность работать в самых разных жанрах. Криминальная драма "Схватка", мелодрама "Красивые девушки", мюзикл "Все говорят, что я люблю тебя", фантастическая комедия "Марс атакует!", в которых Натали сыграла в течение трех лет после дебюта в кино, – яркое тому подтверждение. Голливудской звездой Портман сделали съемки в двух частях одного из самых кассовых в истории кинематографа фильма "Звездные войны", в которых она сыграла королеву планеты Набу Падме Амидалу. Эта роль Натали стала важной для карьеры еще одной актрисы – Киры Найтли: никому не известная дебютантка была так похожа на Портман, что ее утвердили на роль служанки Амидалы без долгих раздумий.

Актриса с дипломом психолога

После съемок в "Звездных войнах" Натали, решив поставить кинокарьеру на паузу и вспомнив свое увлечение наукой в школьные годы, поступила в Гарвардский университет. Спустя четыре года она вернулась на съемочную площадку, но уже имея прекрасное образование – диплом бакалавра психологии и знание иностранных языков, которые она усиленно изучала в студенческие годы. Актриса свободно владеет французским, немецким, японским и арабским.

Вдохновение – хорошо, трудоспособность – лучше

Кинокритики обращают внимание на то, как тщательно и скрупулезно Портман работает над каждой своей ролью, не рассчитывая исключительно на прилив вдохновения. Так, снимаясь в фильме-антиутопии "V – значит вендетта", где ее героиню обрили наголо, она не только пожертвовала волосами, но и занималась с преподавателем, который учил ее правильно говорить с британским акцентом. Для главной роли в исторической драме Джастина Чадвика "Последняя из рода Болейн" обращала внимание на позы дам XVI века на старинных портретах, чтобы соответствовать их пластике, которая значительно отличается от современной. В результате журналисты отметили изящество ее героини, соединявшей внешнюю хрупкость и женственность с присущей Анне Болейн силой духа.

Триумф "Черного лебедя"

Но, конечно же, актриса превзошла себя в фильме Даррена Аронофски "Черный лебедь". Роль балерины, медленно сходящей с ума во время репетиций балета "Лебединое озеро", потребовала от Портман больших усилий. Прежде всего ей необходимо было похудеть до балетных параметров, и без того изящная Натали, сев на белковую диету, сбросила 9 килограммов. Несмотря на наличие дублерши – профессиональной балерины, актриса тоже должна была танцевать в кадре, поэтому она занималась в балетном классе по несколько часов в день в течение года. По словам самой Натали, изнурительные тренировки и ограничения в питании позволили ей не только обрести необходимую физическую форму, но и понять психологическое состояние – как балетных танцовщиц в целом, так и ее героини в частности. В результате "Черный лебедь", претендовавший на несколько "Оскаров", получил один – "За лучшую женскую роль", и он был вручен Натали Портман. Также за роль Нины Сейерс актриса была отмечена другими, не менее престижными премиями: "Золотой глобус", "Выбор критиков", BAFTA и SAG, что является рекордом – только 14 актрис в истории кинематографа могут похвастаться таким количеством наград за одну роль.

Тайны личной жизни

Портман старается не афишировать свою личную жизнь – даже псевдоним она в свое время взяла для того, чтобы оградить от излишнего внимания прессы своих родителей, с которыми очень близка. Но журналисты все равно умудряются выведать то, что звезда стремится скрыть. Известно, что у Натали были близкие отношения с актерами Гаэлем Гарсиа и Джейком Джилленхолом, солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, членом семьи миллиардеров Нэтом Ротшильдом и венесуэльским поп-певцом Девендрой Банхартом.

Но ни в одном из этих романов до венца она не дошла. "Черный лебедь" сыграл судьбоносную роль не только в карьере Портман, но и в ее личной жизни: во время съемок картины актриса познакомилась с балетным танцовщиком и хореографом Бенджамином Мильпье. Их помолвка состоялась в конце декабря 2010 года, а через год после рождения сына Алефа – в августе 2012 года – Портман и Мильпье поженились, частная церемония бракосочетания прошла в Биг-Суре, в Калифорнии. В феврале 2017 года у супругов родилась дочь Амалия, а уже в марте 2024 года в прессе было объявлено о их разводе. Причиной расставания стала измена Мильпье – у него вспыхнул роман с активисткой по борьбе с изменением климата Камиллой Этьен.

Не так давно Портман заметили в обществе нового бойфренда – французского продюсера Танги Дестабля со сценическим псевдонимом Тепр. Пока актрису можно уличить только в совместных прогулках с музыкантом по улицам Парижа, но их отношения находятся на начальном этапе, так что к чему они в результате приведут, не может знать никто.

Борец за права животных

Натали Портман – веганка, причем решение не есть мясо она приняла еще в детском возрасте. Когда будущей звезде было восемь лет, отец взял ее с собой на медицинскую конференцию, где ученые проводили показательные опыты на живом цыпленке. Девочке стало так жаль обреченное на мучения живое существо, что она поклялась себе никогда не есть мяса. Но этого ей показалось мало – Портман является владельцем бренда обуви из экокожи, режиссером документального фильма "Гориллы на грани", который она снимала в Руанде, и моделью рекламных роликов компании РЕТА, защищающей права животных.