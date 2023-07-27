Режиссер 'Барби' ответила, планирует ли снимать вторую часть нашумевшего фильма

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях стал кинохитом 2023 года еще задолго до выхода картины на экраны, над чем серьезно постарались маркетологи, создав для комедии мощную рекламную кампанию. Зрители по всему миру надевают на сеансы в кинотеатры розовые аутфиты, а кассовые сборы за первые выходные в прокате стали рекордными после коронавирусного карантина. Такой успех предполагает, что авторы картины не упустят возможности заработать еще больше и снять продолжение. Впрочем, режиссер фильма Грета Гервиг придерживается другого мнения.

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Она поспешила расстроить фанатов – съемки второй части "Барби" не планируются. Такой ответ от режиссера опубликовали в The New York Times.

Гервиг призналась, что показала в фильме все, что хотела, а идеи для продолжения истории у нее нет.

"Сейчас это все, что у меня есть. В конце работы над каждым фильмом я чувствую, что у меня никогда не будет другой идеи, и я сделала все, что когда-либо хотела сделать. Я бы не хотела разрушать чью-то мечту, но пока у меня ноль идей", – процитировали в издании кинематографистку.

Напомним, премьеры двух главных кинохитов лета-2023 "Барби" и "Оппенгеймер" состоялись в один день – 20 июля. Это разделило зрителей на два клана: одни пошли смотреть нравоучительную комедию о культовой кукле-блондинке, а другие – биографический триллер о создателе атомной бомбы. Впрочем, нашлись и особо отважные киноманы, которые решили посетить два сеанса в один день. В сети этому противостоянию, хотя правильнее сказать культурному феномену, даже дали название – "Барбигеймер". Впрочем, победу одержала все же "розовая" кинолента от Греты Гервиг. За первые выходные в прокате "Барби" собрала 300 млн долларов кассовых сборов.

Впрочем, и первый, и второй фильм, несмотря на многомиллионные кассовые сборы, успел обзавестись хейтерами. Киноманы по всему миру находят ляпы и исторические неточности в фильмах. Некоторые из них стали причиной громких международных скандалов. Подробнее – по ссылке здесь.

Также мы рассказывали, что кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о нашумевшем фильме "Барби". Одни называют его красивой историей без глубокого смысла, а другие, наоборот, восторгаются освещением важных тем через призму юмора в сочетании с интересным небанальным сюжетом. Рецензии от экспертов со всего мира и просто кинолюбителей – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители нашли в "Барби" неприметную, но важную отсылку на исторических врагов известной куклы. В киноленте неожиданно появились "куклы" Bratz, создававшие в свое время конкуренцию для компании Mattel.

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