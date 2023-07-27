Исторические враги в фильме 'Барби': для фанатов оставили неприметную отсылку, поразившую зрителей

Зрители нашумевшего фильма "Барби" нашли неприметную, но важную отсылку на исторических врагов известной куклы. В киноленте от Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом неожиданно появились "куклы" Bratz, создававшие конкуренцию для компании Mattel.

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Даже в сюжете "Барби" героини, очень напоминающие четырех культовых игрушек, были скептично настроены к госте из "розового" мира. Отсылку заметил один из пользователей TikTok, который и рассказал о ней подписчикам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За сутки видео собрало почти 20 млн просмотров и тысячи комментариев от кинолюбителей, которые не заметили этого во время просмотра.

В одной из сцен Марго Робби в розовом ковбойском костюме пыталась поразить четырех девушек-подростков, сидевших за столом. Впрочем, они в грубой манере заявили, что не в восторге от образа Барби.

Внимательные зрители заметили, что четыре второстепенных персонажа очень напоминают набор кукол Bratz – Ясмин, Хлои, Джейд и Сашу. В оригинале каждая кукла имела свою особенность, которую воплотили актрисы. Грета Гервиг даже дала им те же имена.

Игрушки, конкурировавшие с Барби и Кеном, были выпущены в 2001 году.

Напомним, кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о громком фильме "Барби". Рецензии от экспертов со всего мира и просто кинолюбителей – читайте в нашем материале. О скандалах, связанных с кинохитами этого лета можно узнать здесь.

Как писал OBOZREVATEL, образы актрис, сыгравших в фильме "Барби" культовых кукол, разбирают на детали и воплощают в реальную жизнь модницы по всему миру. В ленте засветился и наряд от украинского бренда. Его стоимость – 11600 гривен. Подробности – по ссылке.

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