'Барби' запретили во Вьетнаме, а голую Флоренс Пью 'одели' в 'Оппенгеймере': скандалы и ляпы главных кинохитов 2023 года

В сети продолжается противостояние двух главных блокбастеров этого года – "розовой" комедии с глубоким смыслом "Барби" и мрачного исторического триллера "Оппенгеймер", премьеры которых состоялись в один день. Впрочем, и первый, и второй кинохит, несмотря на многомиллионные кассовые сборы в первые выходные в прокате, успел обзавестись хейтерами. Киноманы по всему миру находят ляпы и исторические неточности в фильмах. Некоторые из них стали причиной громких международных скандалов.

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Так, показ "Барби" уже запретили во Вьетнаме, а в Индии обратились к режиссеру "Оппенгеймера" Кристоферу Нолану с просьбой вырезать одну из сцен. Подробнее обо всем этом расскажем в материале OBOZREVATEL.

"Барби" спровоцировала скандал в международной политике

В одном из эпизодов мы можем увидеть Марго Робби – исполнительницу главной роли – на фоне карты мира, где в Азии проведена пунктирная линия. Власти Вьетнама увидели в этом обозначении так называемую nine-dash line, которая считается территориальными претензиями Китая в Южнокитайском море.

В Warner Brothers, конечно, сразу же принялись отрицать какие-либо подыгрывания Китаю и отсылки к спору между странами в целом. Тем не менее во Вьетнаме эпизод с картой восприняли крайне резко и запретили показ киноленты.

В некоторых странах "одели" голую Флоренс Пью в "Оппенгеймере"

В Индии, Индонезии и Бангладеш не оценили секс-сцену с Флоренс Пью и Киллианом Мерфи, а точнее фрагмент, где актриса сидит полностью обнаженной в кресле. В перечисленных странах этот эпизод подвергся цензуре. Нет, его не вырезали, однако героиня появилась перед зрителями в "черном CGI-платье". Графика наложена довольно качественно, так что кинофаны даже предположили, что редактированием сцены занялись в Universal. В студии этот инцидент никак не прокомментировали.

В Индии попросили вырезать секс-сцену из "Оппенгеймера" из-за осквернения священного писания

Во время интима между персонажами Киллиана Мерфи и Флоренс Пью в кадре показывают одно из священных писаний в индуизме – "Бхагавад-гиту". Более того, в этой же сцене "Роберт Оппенгеймер" цитирует книгу, описывая создание ядерного оружия: "Я стал смертью, разрушителем миров".

На это обратил внимание основатель фонда Save Culture Save India, раскритиковав Кристофера Нолана и призвав вырезать этот эпизод из фильма: "Мы не знаем мотивации и логики, стоявших за включением этой ненужной сцены из жизни ученого. Но это прямое посягательство на религиозные убеждения миллиарда толерантных индусов, что равносильно ведению войны с индуистской общиной".

"Неправильный" флаг США в "Оппенгеймере"

Кристофера Нолана считают гением современности, поскольку все его фильмы – это сложные запутанные истории с непредсказуемой развязкой. Чтобы создавать такие шедевры, нужно быть крайне внимательным к деталям. Именно этим качеством и славится режиссер. Тем не менее в "Оппенгеймере" он допустил довольно грубую историческую ошибку.

Киноляп нашли пользователи сети. Они обратили внимание на сцену, где жители Лос-Аламоса восторженно размахивают американскими флагами, на которых изображено 50 звезд, символизирующих, как известно, штаты Америки. Казалось бы, в чем ошибка? Дело в том, что события, показанные в этой сцене, разворачиваются в 1945 году. Аляска получила статус штата 3 января 1959-го, а Гавайи – 21 августа того же года. То есть на тот момент штатов было не 50, а 48, и флаг США не мог иметь такой вид.

"Оппенгеймер" с субтитрами "Барби"

Еще один забавный прокол случился не по вине режиссеров или кого-либо другого из съемочной команды двух фильмов. Не повезло снова зрителям Индии. Там в одном из кинотеатров Чхаттисгарха "Оппенгеймер" показывали с субтитрами "Барби". Вот так интернет-пользователи создавали сотни мемов о так называемом "Барбигеймере", а некоторые зрители увидели его в реальной жизни. Комментаторы предполагают, что в это же время на сеансе комедии о кукле-блондинке зрители читали субтитры из триллера об "отце атомной бомбы".

Напомним, премьеры двух главных кинохитов лета-2023 "Барби" и "Оппенгеймер" состоялись в один день – 20 июля. Это разделило зрителей на два клана: одни пошли смотреть нравоучительную комедию о культовой кукле-блондинке, а другие – биографический триллер о создателе атомной бомбы. Впрочем, нашлись и особо отважные киноманы, которые решили посетить два сеанса в один день. В сети этому противостоянию, хотя правильнее сказать культурному феномену, даже дали название – "Барбигеймер". Впрочем, победу одержала все же "розовая" кинолента от Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. За первые выходные в прокате "Барби" собрала 300 млн долларов кассовых сборов.

Также мы рассказывали, что кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о нашумевшем фильме "Барби". Одни называют его красивой историей без глубокого смысла, а другие, наоборот, восторгаются освещением важных тем через призму юмора в сочетании с интересным небанальным сюжетом. Рецензии от экспертов со всего мира и просто кинолюбителей – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, образы актрис, сыгравших в фильме "Барби" культовых кукол, разбирают на детали и внедряют в реальную жизнь модницы по всему миру. В ленте засветился и наряд от украинского бренда. Его стоимость – 11 600 гривен. Подробности – по ссылке здесь.

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