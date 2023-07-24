'Барби' VS 'Оппенгеймер': какой из кинохитов лета собрал большую кассу

Премьеры двух главных кинохитов лета-2023 "Барби" и "Оппенгеймер" состоялись в Украине в один день – 20 июля. Это разделило зрителей на два клана: одни пошли смотреть нравоучительную комедию о культовой кукле-блондинке, а другие – биографический триллер о создателе атомной бомбы. Впрочем, нашлись и особо отважные киноманы, которые решили посетить два сеанса в один день. В сети этому противостоянию, хотя правильнее сказать культурному феномену, даже дали название – "Барбигеймер".

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Впрочем, победу одержала все же "розовая" кинолента от Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные Variety. За первые выходные в прокате "Барби" собрала 300 миллионов долларов кассовых сборов.

Более того, компания Warner Bros. объявила о новом рекорде 2023 года по кассовым сборам в первый день проката – за сутки "Барби" удалось заработать 22,3 млн долларов. Предыдущий рекорд принадлежал фэнтези "Стражи Галактики. Часть 3" – 17,5 млн долларов.

Впечатлили сборы и создателей кинокартины. Они прогнозировали собрать в "домашнем" американском кинопрокате $75 млн за выходные, а в итоге получили $155 млн.

Что касается "Оппенгеймера", то этот мрачный байопик от гения современности Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли также может похвастаться впечатляющими кассовыми сборами, хотя и меньшими в сравнении с "Барби". За первые выходные в прокате во всем мире фильм заработал 174 миллиона долларов, а в Америке – 80,5 миллионов, хотя ожидалось 50.

Еще во время работы над "Оппенгеймером" Нолан назвал его самым сложным и масштабным из всех своих проектов. К слову, это и самый длинный фильм режиссера – он длится три часа. Наибольшие сложности вызвало воссоздание ядерного взрыва без использования компьютерной графики. А Киллиан Мерфи так сильно проникся своим персонажем, что даже не ходил на общие обеды с командой во время съемок.

Две эти контрастные, но одинаково глобальные премьеры уже перевернули историю Голливуда. Блокбастеры принесли кинорынку самые большие суммарные кассовые сборы з начала пандемии COVID-19. Кроме того, "Барбигеймер" стал четвертым самым успешным уик-эндом в истории.

Напомним, кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о нашумевшем фильме "Барби". Одни называют его красивой историей без глубокого смысла, а другие, наоборот, восторгаются освещением важных тем через призму юмора в сочетании с интересным небанальным сюжетом. Рецензии от экспертов со всего мира и просто кинолюбителей – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, образы актрис, сыгравших в фильме "Барби" культовых кукол, разбирают на детали и внедряют в реальную жизнь модницы по всему миру. В ленте засветился и наряд от украинского бренда. Его стоимость – 11 600 гривен. Подробности – по ссылке здесь.

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