Оправдал ожидания или нет: кинокритики и зрители вынесли вердикт фильму 'Барби' с Марго Робби

20 июля в Украине состоялась премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Широкоразрекламированная лента о культовой кукле-блондинке, снятая режиссером Гретой Гервиг при участии производителя игрушек Mattel, уже успела стать настоящим кинохитом. Здесь стоит отдать должное маркетологам, которые заставили зрителей говорить о кинокартине еще задолго до ее выхода, а на сеансы в кинотеатр наряжаться во все розовое.

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Кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о нашумевшем фильме. Одни называют "Барби" красивой историей без глубокого смысла, а другие, наоборот, восторгаются освещением важных тем через призму юмора в сочетании с интересным небанальным сюжетом. OBOZREVATEL собрал реакции экспертов и просто кинолюбителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Рецензия на фильм от влиятельного издания Independent оказалась положительной. Кинокритик Кларисса Лафри отметила, что лента превзошла ее ожидания, поставив "Барби" пять звезд из пяти.

"Барби" – один из самых изобретательных, безупречно сделанных и удивительных мейнстримовых фильмов за последнее время - свидетельство того, чего можно достичь даже в самых глубоких недрах капитализма. Хотя ни один студийный фильм не может быть по-настоящему подрывным, особенно когда потребительская культура подхватила идею о том, что самоанализ полезен для бизнеса, Барби удается гораздо больше, чем вы думаете, что это возможно", – идется в рецензии.

На четвертку, что в целом является очень высокой оценкой, "Барби" оценил Робби Коллин из The Telegraph. Он назвал фильм "глубоко причудливым, концептуально скользким и часто уморительно смешным". Критик заметил, что эта комедия на самом деле поднимает важные серьезные темы и совсем не является простой историей о пластмассовой кукле.

"Неожиданно приятно сообщить, что фильм Греты Гервиг, несмотря на то, что по своей сути это летняя комедия о линии игрушек Барби, далек от того, чего многие из нас опасались. Сатирическая составляющая, которая, скорее, придется по вкусу зрителям постарше, чем подросткам, используется с энтузиазмом и озорством", – описал кинокартину Робби Коллин.

А вот Сара Вайн из Daily Mail была менее довольна увиденным. Ей не понравилось "антимужское" настроение "Барби".

Вайн написала: "Это глубоко антимужской фильм, продолжение всего феминизма TikTok, который рисует любую форму мужественности как токсичную и хищную. Каждый мужской персонаж – это либо идиот, либо фанатик, либо грустный, довольно жалкий неудачник. Если бы роли поменялись местами, и режиссер-мужчина снял бы фильм о том, что все женщины истеричные, невротичные, копающиеся в золоте ведьмы, его бы осудили – совершенно справедливо – как глубоко оскорбительный и сексистский... Фильм неровный, разрозненный, сюжет не имеет никакого смысла, и на нем лежит мертвая рука корпоративной Америки".

Не самую высокую оценку – всего три звезды – фильму присудил кинокритик из The Guardian Питер Брэдшоу. Он назвал "Барби" добродушной, но самозабвенной картиной, которая "временами очень смешная, но иногда также сдержанная и заторможенная, как будто желание быть смешным может быть только злым и сатирическим".

Он добавил: "Этот фильм, пожалуй, представляет собой гигантскую двухчасовую рекламу какого-либо продукта, хотя и не в большей степени, чем "Лего-фильм", но Барби в нем не так задорно пытается нанести комедийный удар".

А вот Дэвид Фэр из Rolling Stone был намного позитивнее своих двух предыдущих коллег. Он назвал "Барби" "самым подрывным блокбастером 21 века". Ему понравилось, что это была не сплошная комедия с песнями и демонстрацией ярких розовых костюмов, а еще и довольно тонкая история о самопознании, силе, женственности и мужественности, материнстве и взрослении, несправедливости и борьбе за перемены.

Мнение зрителей также нельзя назвать однозначным. Одни называют "Барби" шедевром, другие – совсем не понимают восторга первых. Некоторые комментаторы оценили как визуальную, так и сюжетную составляющую фильма, но нашлись и хейтеры, которым лента показалась "легкомысленной розовой ватой".

Тем не менее, украинские кинотеатры переполнены желающими посмотреть нашумевший разрекламированный кинохит. Женщины и даже мужчины стараются надевать розовые вещи, чтобы полностью проникнуться атмосферой фильма. Зрители высоко оценили актерскую игру Марго Робби и Райана Гослинга, которые мастерски перевоплотились в Барби и Кена.

Да и цифры говорят сами за себя. Warner Bros. объявила о новом рекорде 2023 года по кассовым сборам в первый день проката – принадлежит он, как можно было догадаться, "Барби". За сутки фильму удалось заработать 22,3 млн долларов. Предыдущий рекорд принадлежал фэнтези "Стражи Галактики. Часть 3" (17,5 млн долларов).

Как писал OBOZREVATEL, образы актрис, сыгравших в фильме "Барби" культовых кукол, разбирают на детали и внедряют в реальную жизнь модницы по всему миру. В ленте засветился и наряд от украинского бренда. Его стоимость – 11 600 гривен. Подробности – в нашем материале.

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