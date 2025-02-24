Премия Гильдии киноактеров США объявила лауреатов: кто забрал главные награды и почему россияне разочарованы. Список

В ночь с 23 на 24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 31-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США. Знаменитости получили престижные статуэтки за выдающиеся достижения в кинематографе, телевидении и радио.

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Детективный триллер "Конклав" победил в номинации "Лучший актерский состав в игровом кино", обойдя фильм "Анора", где сыграли россияне. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с полным списком лауреатов премии Гильдии киноактеров США.

Лучшая мужская роль – Тимоти Шаламе "Боб Дилан: Никому не известный"

Лучшая женская роль – Деми Мур "Субстанция"

Лучшая мужская роль второго плана – Киран Калкин "Настоящая боль"

Лучшая женская роль второго плана – Зои Салдана "Эмилия Перес"

Лучший актерский состав в игровом кино – "Конклав"

Лучший каскадерский состав в игровом кино – "Каскадёры"

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале - Колин Фаррелл "Пингвин"

Лучшая женская роль в телефильме или минисериале – Джессика Ганнинг "Оленёнок"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада "Сегун"

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Савай "Сегун"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт "Убийства в одном здании"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт "Хитрости"

Лучший актерский состав в драматическом сериале - "Сегун"

Лучший актерский состав в комедийном сериале – "Убийства в одном здании"

Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале - "Сегун"

В то время как лауреаты премии Гильдии киноактеров США отмечают свои победы, граждане РФ остались недовольны результатами. Дело в том, что российский артист Юрий Борисов не получил желанную статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бейкера. Победу одержал Киран Калкин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стали известны победители 75-го Берлинского международного кинофестиваля.

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